Banco Metropolitano permitirá extracción de efectivo de BPA y BANDEC por una comisión

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El Banco Metropolitano habilitó esta semana el servicio TPV Virtual en toda su red de sucursales de La Habana, que permitirá a clientes del BPA y el BANDEC retirar efectivo en sus oficinas si pagan una comisión.

Según el anuncio oficial del banco, «esta herramienta permite a los titulares de tarjetas magnéticas RED, emitidas por el Banco Popular de Ahorro (BPA) y el Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), realizar extracciones de efectivo directamente en las oficinas bancarias del Banco Metropolitano».

El banco precisó que «el servicio devenga una comisión, la cual se aplica según las tarifas oficiales de comisiones y otros cargos establecidas por el Banco Metropolitano», sin especificar el porcentaje exacto que se cobrará a los usuarios.

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La medida llega en un momento en que más del 50% de los cajeros automáticos en La Habana están fuera de servicio o sin fondos, con usuarios que reportan esperas de hasta tres días para realizar retiros.

El Banco Central de Cuba admitió en abril que la economía acumula una caída superior al 15% del PIB desde 2020, con un descenso adicional del 5% solo en 2025, lo que explica en parte la contracción de liquidez que afecta al sistema bancario.

En ese mismo contexto, el BPA reconoció públicamente que no puede entregar dólares en efectivo a sus clientes por «baja disponibilidad de monedas libremente convertibles», una admisión inédita de la precariedad financiera del Estado cubano.

El BANDEC implementó de forma simultánea un servicio espejo de TPV Virtual que acepta tarjetas del BPA y del propio Banco Metropolitano, lo que apunta a una estrategia coordinada del sistema bancario estatal para paliar la escasez de efectivo.

Sin embargo, la medida no elimina las restricciones de fondo: el límite mensual de extracción sigue fijado en 120,000 pesos cubanos por cuenta, lo que obliga a quienes tienen grandes sumas depositadas a esperar meses para recuperar su propio dinero, según denuncias de ciudadanos que acumulan más de un millón de pesos sin poder retirarlos.

La escasez de efectivo ha impulsado además redes informales donde operadores cobran hasta un 15% de comisión por convertir transferencias bancarias en dinero físico. En septiembre de 2025, la Policía arrestó a dos cubanos en Santiago de Cuba por operar una de esas redes, ocupándoles más de 250,000 pesos y varias tarjetas magnéticas.

La situación ha llegado a extremos como el de jubilados que duermen en las calles de Santiago de Cuba para cobrar sus pensiones ante cajeros vacíos y fallos recurrentes del sistema de bancarización.

El nuevo servicio del Banco Metropolitano, aunque presentado oficialmente como una ampliación del acceso al efectivo, añade un costo más a ciudadanos que ya enfrentan restricciones severas para disponer de su dinero, en un país donde el peso cubano se depreció un 47,8% frente al dólar informal solo entre marzo de 2025 y marzo de 2026, pasando de 345 a 510 pesos por dólar.