"Cumplí mi sueño y me la robaron": cubano denuncia hurto de su Yamaha R6 en Miami

Le roban su Yamaha R6 dentro de un condominio “seguro” en Miami

Iván Cárdenas, un cubano residente en Miami, denunció en Facebook el robo de su Yamaha R6 apenas una semana después de haberla comprado, mientras el vehículo estaba estacionado en el quinto piso del parking de su propio condominio.

«Hace apenas una semana cumplí uno de mis sueños y me compré mi Yamaha R6… y ayer me la robaron dentro del parking de mi propio condominio», escribió Cárdenas en su publicación, que rápidamente circuló entre la comunidad de motoristas de la ciudad.

El robo ocurrió al mediodía, mientras él trabajaba. Al regresar por la tarde para dar su acostumbrado paseo, encontró el espacio vacío.

Las cámaras del edificio —supuestamente un condominio cerrado con acceso controlado— captaron todo: llegó un vehículo con dos personas, uno de ellos bajó con casco integral, un destornillador y equipo adicional, arrancó la moto y se la llevó sin que nadie interviniera.

«Llegó a las 12 del día un vehículo con dos personas. Se baja uno con un casco integral puesto, un destornillador y un equipo que traía en la mano. Ellos son profesionales en robo, parece», relató Cárdenas en el video.

La policía acudió esa misma noche, pero no pudo acceder a las grabaciones porque no había personal en la oficina del condominio, lo que, según Cárdenas, le dio más tiempo a los ladrones para alejarse.

Al día siguiente, los agentes revisaron las cámaras y el caso quedó bajo investigación.

Tras hablar con vecinos, Cárdenas se enteró de que en ese mismo edificio ya habían ocurrido robos de carros y bicicletas en Miami y que los portones permanecen abiertos prácticamente todo el día.

Lo que hace el caso especialmente doloroso es el significado simbólico de la moto para este cubano.

En una publicación previa, Cárdenas había escrito: «Yo vengo de donde tener un Carpati ya era un sueño… donde ver una TS pasar era como mirar algo imposible. Y hoy no es solo una moto deportiva, es la prueba de que sí se puede salir adelante».

Ahora, además de haber perdido ese símbolo de superación, sigue obligado a pagar el financiamiento bancario del vehículo robado.

«Aunque la moto ya no la tenga tengo que seguir pagándola al banco. Y estas personas me dejaron un hueco bien grande», admitió visiblemente afectado.

Este caso no es aislado. En marzo de 2025, una pareja cubana fue arrestada en Miami acusada de robar motocicletas en edificios residenciales de Miami-Dade durante aproximadamente dos años, con un método de operación muy similar al descrito por Cárdenas.

El Sur de Florida tiene clasificación de riesgo «muy alto» de robo de motocicletas, con más de 500 unidades sustraídas por año solo en el área metropolitana de Miami, según el índice especializado Riders-Share.

No es la primera vez que un joven cubano pierde su moto en Miami tras un esfuerzo considerable para adquirirla, ni que cubanos piden ayuda para identificar ladrones de motos a través de las redes sociales.

Cárdenas pidió a quien vea una Yamaha R6 azul y gris del 2016 sospechosa en Miami, Marketplace u OfferUp que le contacte, y lanzó una advertencia directa a todos los motoristas: «Señores, no confíen ni en condominios, no confíen en nada. GPS, AirTag, cadenas, candados, cobertores… cualquier seguridad extra puede hacer la diferencia».