Cubana muestra cómo se encontró su auto en Houston: "Si mi esposo hubiera salido antes, sabrá Dios que le hubiera pasado"

Una cubana residente en Houston, identificada en TikTok como Amanda (@amandyta_), publicó un video mostrando cómo ladrones le robaron las cuatro llantas de su auto y le rompieron el cristal del lado del pasajero durante la noche, dejando el vehículo levantado sobre ladrillos.

«Ustedes saben lo que es levantarse por la mañana y encontrarse con su carrito así de esta manera. Me robaron las cuatro llantas y me rompieron el cristal del pasajero para ver qué se podían llevar», relató Amanda en el video publicado el pasado jueves.

Por fortuna, Amanda no guardaba objetos dentro del vehículo, por lo que los ladrones no se llevaron nada más. Incluso dejaron la carta del seguro sobre el asiento.

Uno de los detalles más inquietantes del relato fue la cercanía con que el incidente pudo afectar a su esposo. «Lo más triste del caso es que si mi esposo hubiera salido media hora, una hora antes, sabrá Dios lo que le hubiera pasado», dijo.

El robo no fue un caso aislado. En el mismo condominio, otro Toyota sufrió exactamente el mismo procedimiento: cristal del pasajero roto y cuatro llantas robadas. El chofer del camión de la basura que pasó por la zona poco después informó a Amanda que ese era el quinto condominio de la zona donde había visto lo mismo esa mañana, y que los ladrones se estaban enfocando específicamente en Toyota y otra marca que ella no recordó.

Cuando Amanda llamó a la policía, la respuesta fue desalentadora: «La policía cuando la llamamos dijeron que no iban a venir, que todo era por teléfono». El Departamento de Policía de Houston maneja los robos de partes vehiculares como incidentes no urgentes y deriva los reportes a su unidad telefónica, sin enviar patrullas a la escena.

Este tipo de robo afecta de manera recurrente a la comunidad cubana en Houston. En diciembre de 2024, otro cubano en Houston denunció el robo de las cuatro ruedas de su Toyota en redes sociales. Meses después, en la Nochebuena de 2025, Leyanet Naranjo vivió una situación idéntica y su denuncia en TikTok generó un amplio debate sobre inseguridad. En marzo de 2025, el humorista cubano Javier Berridy también denunció un caso similar en Miami, con el auto de un amigo dejado sobre bloques.

Los vehículos Toyota son especialmente vulnerables en Houston por la intercambiabilidad de sus ruedas con otras marcas en el mercado negro. Según un ranking de ciudades con mayor robo de ruedas en 2025, Houston encabeza la lista a nivel nacional. En casos documentados, bandas organizadas completan el robo en apenas 15 minutos.

En diciembre de 2024, una banda de tres cubanos radicados en Houston fue acusada de robar 52 autos en aeropuertos de Texas y otros estados, con pérdidas que superaron los 4.9 millones de dólares.

Amanda cerró su video con un llamado directo a su comunidad: «Esto se lo estoy diciendo para que no dejen nada dentro de los carros, que pongan las cámaras, las activen, todas las medidas para que no les suceda esto. Es muy triste que uno se sacrifica mucho para que vengan y te jodan así de esa manera».