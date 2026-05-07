Cuatro detenidos en Miami-Dade por robos vinculados a ventas realizadas en internet

Vídeos relacionados:

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade arrestó este miércoles a cuatro sospechosos -tres adultos y un menor de edad- vinculados a una serie de al menos 11 robos y seis hurtos mayores contra vendedores en plataformas de ventas en línea, principalmente Facebook Marketplace

Los delitos ocurrieron entre octubre de 2025 y mayo de 2026 en el distrito Intracoastal del condado, cerca de la avenida Noroeste 6 y la calle NW 152, según informó Telemundo 51.

Los cuatro fueron capturados en una operación encubierta en la que las autoridades simularon la compra de un teléfono a través de la misma plataforma.

El modus operandi: Hacerse pasar por compradores

Según la Oficina del Sheriff, los sospechosos se dirigían a personas que «vendían teléfonos celulares y computadoras portátiles, concertando encuentros bajo el pretexto de comprar los artículos antes de apoderarse de la propiedad y huir».

Este patrón se repitió en más de una docena de ocasiones durante siete meses.

En Hialeah, un individuo ya había secuestrado a una pareja durante una transacción de Facebook Marketplace, evidenciando la peligrosidad de estos encuentros con desconocidos.

Los cuatro detenidos y los cargos que enfrentan

Terrell Barry, de 20 años, enfrenta los cargos más graves: robo a mano armada con arma de fuego o arma letal.

En abril pasado, Barry tomó un teléfono de un vendedor citado en Facebook Marketplace, se levantó la camisa para mostrar una pistola en la cintura y «amenazó con matarlo» si lo seguía, según el reporte de arresto.

Adrion Hall, de 22 años, enfrenta cargos por hurto mayor en tercer grado tras llevarse un iPhone 16 valorado en 800 dólares en enero pasado.

Los detectives determinaron que el «número de teléfono» de Hall se utilizó para crear perfiles de Facebook vinculados a los robos.

Hall negó su participación y declaró que los otros sospechosos usaron su teléfono para manejar las cuentas.

Nikell Etienne, de 23 años, enfrenta cargos por robo mediante fuerza física, allanamiento con agresión o violencia y tentativa de robo por un incidente de octubre de 2025.

Cuando la víctima y su hijo negociaban el pago por unos artículos, los sospechosos «se enfurecieron... y procedieron a exigir la propiedad», según el reporte de arresto.

Una víctima alcanzó a fotografiar a Etienne y enviarle la imagen a su esposa antes de que le arrebataran el teléfono. Etienne ya había sido arrestado por la policía de Hialeah en diciembre de 2025 en un caso no relacionado.

El cuarto detenido es un menor de 17 años acusado de haberse hecho pasar por comprador en febrero pasado y «arrancarle por la fuerza» el teléfono a una víctima de la mano antes de huir a pie.

Una tendencia criminal en auge en Florida

Los robos a vendedores en plataformas de ventas en línea representan una tendencia creciente en el estado.

En el condado de Palm Beach, dos adolescentes fueron arrestados en abril por al menos cuatro robos similares a vendedores contactados por la misma vía.

En Miami-Dade, cinco personas fueron detenidas en Hialeah por robos de celulares en un operativo anterior, y más recientemente un hombre en Miami fue acusado de varios robos a mano armada en circunstancias similares.

A nivel nacional, más del 62% de los usuarios de Facebook Marketplace reportan haber encontrado actividad fraudulenta, y las estafas financieras en esa plataforma aumentaron un 340% en el segundo trimestre de 2025.

Tras los arrestos, la Oficina del Sheriff instó al público a utilizar las zonas de intercambio seguro en instalaciones policiales, con vigilancia por video las 24 horas, en lugar de acordar encuentros en domicilios o lugares aislados.

Quienes tengan información sobre este caso pueden comunicarse con Crimestoppers al (305) 471-TIPS (8477).