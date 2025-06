Alejandro Cuervo habla de sus negocios en Cuba: "Es muy difícil echar pa’ lante pero sí se puede"

El actor cubano Alejandro Cuervo habló sobre su carrera actoral y sus negocios en Cuba durante una entrevista con el programa Destino Tolk, un tema que ha sido blanco de muchos cuestionamientos entre el público cubano.

En la conversación Fernan, uno de los presentadores, le preguntó directamente: “¿Se puede echar pa’ lante en Cuba? ¿Se puede prosperar en Cuba?”. El intérprete respondió: “Es muy difícil, pero sí se puede”.

El artista explicó que prosperar no es un reto exclusivo de los cubanos. “Es difícil en Cuba, es difícil en España que he estado, es difícil en Italia que he estado, es difícil en México, es difícil en Cancún, es difícil en Panamá”, dijo, y agregó que tiene amigos en todos esos países “que de hecho muchos estaban mejor en Cuba que donde están ahora”.

Cuervo se refirió a la grave situación en la isla. “Cuba está pasando por una situación terrible, fuera de La Habana no existe la corriente, mi familia vive en el campo, eso lo sufro a diario, lo que está pasando es terrible junto con todos los cubanos”, aseguró.

A juicio del actor, la situación energética actual es incluso peor que la del llamado Período Especial de los años 90: “Yo recuerdo de niño el Período Especial, yo creo que es peor lo que está pasando con el tema energético en Cuba”.

Pese a este escenario, Alejandro defiende que con esfuerzo y disciplina se puede avanzar. Para él la clave es guardar dinero, ahorrar, y luego invertir. Muchos cubanos, según él, cuando tienen más dinero lo que hacen es gastarlo y derrocharlo en vez de pensar en un futuro: “Los seres humanos pensamos que cuando tenemos un buen momento económico va a ser eterno”.

Alejandro asegura que gracias a sus ahorros, pudo ir levantando su casa en La Habana y "resolver" como se dice en le buen cubano. “El gobierno no me ha ayudado, a mí me ayudan las personas”, expresó, aludiendo a que su popularidad ha sido clave para abrir puertas. “La gente me quiere, me he ganado el cariño poco a poco con mi actitud, con mi trabajo”, afirmó.

También destacó el papel de las redes sociales para que el público pueda conectar con sus artistas: “En este tiempo de redes sociales el público tiene la oportunidad de conocer más a sus artistas”.

El actor relató que durante años se sacrificó trabajando sin descanso en centros nocturno porque allí era donde ganaba mucho más que como actor, pero su finalidad siempre era seguir creciendo económicamente relegando incluso necesidades más básicas.

Sobre los comentarios siempre presentes de sus supuestos vínculos con el régimen cubano aclaró que todo lo que ha logrado es por esfuerzo y sacrificio propio.

Las declaraciones del actor vuelven a generar muchas críticas entre los cubanos cuyas realidades en la isla difieren sobremanera de su experiencia personal.

La entrevista con Destino Tolk llega en medio de una creciente polémica tras su viaje a Estados Unidos, que ha generado opiniones divididas entre el exilio cubano en Miami.

