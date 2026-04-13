Juez desestima demanda de Trump contra Wall Street Journal por reportaje sobre sus vínculos con Epstein

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Un juez federal desestimó este lunes la demanda por difamación de 10,000 millones de dólares presentada por el presidente Donald Trump contra The Wall Street Journal y su propietario, Rupert Murdoch, por un artículo sobre los vínculos del mandatario con Jeffrey Epstein.

El juez de distrito en Florida Darrin P. Gayles determinó que Trump no logró demostrar que el artículo fue publicado con malicia, el estándar legal exigido en Estados Unidos para que una figura pública pueda ganar un caso de difamación.

En su orden, Gayles señaló que las alegaciones de Trump eran concluyentes y estaban refutadas por el artículo mismo, destacando además que los periodistas del diario consultaron previamente a la Casa Blanca, el FBI y el Departamento de Justicia antes de publicar la nota.

Sin embargo, el juez concedió a Trump un plazo de dos semanas —hasta el 27 de abril— para presentar una demanda enmendada con más evidencia de malicia real. Un portavoz del equipo legal del presidente confirmó que aceptarán esa oportunidad y volverán a presentar la querella.

La controversia se originó el 17 de julio de 2025, cuando el WSJ publicó un artículo describiendo una carta que llevaba la firma de Trump y fue incluida en un álbum de 238 páginas regalado a Epstein en 2003 para su cumpleaños número 50.

La carta incluía texto mecanografiado con la frase "Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto", un boceto de una figura femenina desnuda y la firma "Donald".

Trump negó categóricamente la autoría en Truth Social: Nunca he dibujado una imagen en mi vida. No dibujo mujeres. No es mi lenguaje. No son mis palabras". Calificó el artículo de "falso, malicioso y difamatorio" y presentó la demanda al día siguiente.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hizo público el álbum completo días después de la publicación del WSJ, confirmando el acceso de la prensa internacional al contenido.

En septiembre de 2025, congresistas demócratas como Robert García publicaron la supuesta felicitación y compararon caligrafías, cuestionando la negación de Trump.

La sentencia representa un nuevo revés para los esfuerzos de la administración por gestionar la repercusión de los archivos de Epstein, que han vinculado a Trump con el financiero a través de registros de vuelo, fotografías y correos electrónicos publicados desde febrero de 2025.

El fallo también se enmarca en un patrón más amplio de acciones legales del presidente contra medios de comunicación. En septiembre de 2025, Trump demandó al New York Times por 15,000 millones de dólares, querella que fue desestimada ese mismo mes por otro juez de Florida.

Solo cuatro días antes de este fallo, Melania Trump compareció públicamente en la Casa Blanca para negar cualquier vínculo con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, calificando las acusaciones de "falsas" y atribuidas a "individuos y entidades malintencionadas y con motivaciones políticas".