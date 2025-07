Crece la presión sobre Trump por el caso Epstein tras publicación de polémica carta

Vídeos relacionados:

El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra una vez más en el centro de la polémica tras la publicación de una carta que presuntamente envió en 2003 al fallecido pedófilo y depredador sexual, Jeffrey Epstein, en la que aparecería su firma junto a un dibujo de una mujer desnuda.

La revelación, hecha en días recientes por el diario The Wall Street Journal, ha intensificado el escrutinio sobre los vínculos pasados de Trump con Epstein y reavivado las tensiones dentro de su propia base política.

Una carta inquietante: Texto mecanografiado y un dibujo explícito

Según el informe del Wall Street Journal, la carta formaba parte de un álbum de felicitaciones que Ghislaine Maxwell, colaboradora cercana de Epstein, organizó con motivo de su 50 cumpleaños.

El documento incluiría un texto mecanografiado rodeado por el contorno de una mujer desnuda, supuestamente dibujado a mano con un rotulador grueso.

En el dibujo, “un par de pequeños arcos marcan los pechos de la mujer, y la firma del futuro presidente es un garabato de ‘Donald’ debajo de su cintura, imitando el vello púbico femenino”, detalla el artículo.

La nota concluye con la inquietante frase: “Feliz cumpleaños –y que cada día sea otro maravilloso secreto”.

Negación, amenazas de demanda y un Trump furioso

La reacción del presidente no se hizo esperar.

A través de su red Truth Social, Trump calificó la historia como una “estafa”, y anunció que planea demandar al Wall Street Journal, a NewsCorp y a Rupert Murdoch, propietario del conglomerado mediático.

“Nunca he dibujado una imagen en mi vida. No dibujo mujeres. No es mi lenguaje. No son mis palabras”, dijo el propio Trump en declaraciones al propio Wall Street Journal.

División dentro del movimiento MAGA

El escándalo ha generado divisiones dentro del movimiento Make America Great Again (MAGA), núcleo duro de seguidores de Trump.

Algunos de sus miembros más influyentes han comenzado a desconfiar de la forma en que el presidente y su entorno están manejando la revisión del caso.

El caso Epstein ha sido durante años un punto de obsesión para parte del electorado conservador estadounidense, quienes sostienen que existe una élite global implicada en una red de tráfico sexual de menores. Teorías que, hasta el momento, no han sido respaldadas por pruebas.

A pesar de ello, activistas como Laura Loomer y el influencer Charlie Kirk salieron rápidamente en defensa de Trump.

Loomer afirmó que la carta era “totalmente falsa”, y Kirk señaló que “así no habla Trump en absoluto”, refiriéndose al estilo del mensaje mecanografiado.

El Departamento de Justicia niega existencia de “lista de clientes”

El Departamento de Justicia de EE. UU. publicó recientemente un memorando en el que asegura que no existe ninguna “lista de clientes” de Epstein.

Además, concluyó que Epstein se suicidó en su celda en 2019, lo que tampoco ha logrado disipar las dudas entre los más conspirativos.

La maniobra legal de Trump: ¿Una cortina de humo?

En un intento por contrarrestar la controversia, Trump anunció que autorizaba a su fiscala general, Pam Bondi, a solicitar ante un tribunal federal la divulgación de los testimonios del gran jurado en el caso Epstein.

Aunque Bondi aseguró que presentaría la solicitud inmediatamente, el proceso legal para levantar el secreto judicial puede extenderse durante meses.

“Presidente Trump: estamos dispuestos a recurrir mañana al tribunal para que desvele las transcripciones del gran jurado”, escribió Bondi en X, restando importancia al memorando oficial que calificó la muerte de Epstein como suicidio y cerró la investigación.

Sin embargo, críticos dentro del Congreso, como el representante demócrata Dan Goldman, han señalado que esa medida es insuficiente.

“¿Qué pasa con los videos, fotografías y otras grabaciones?”, preguntó Goldman en redes sociales.

Tensiones con el Congreso y presión interna

El jueves por la noche, los republicanos en la Cámara de Representantes, presionados tanto por los demócratas como por su propia base, comenzaron a allanar el camino para una posible resolución que pida al Departamento de Justicia divulgar más documentos relacionados con Epstein.

Aunque simbólica, esta iniciativa refleja una creciente fractura entre Trump y otros miembros del Partido Republicano.

A ello se suma que el magnate Elon Musk también viene incidiendo en el tema desde hace semanas.

El caso Epstein, que parecía cerrado tras la condena de Ghislaine Maxwell en 2021 y la muerte del financiero en prisión, vuelve a centrar la atención pública.

Antecedentes: La relación Trump–Epstein

Donald Trump fue fotografiado en varias ocasiones junto a Epstein en los años noventa y principios de los 2000.

Además, figura en los registros de vuelo del jet privado del magnate.

Sin embargo, Trump ha afirmado que su relación con Epstein terminó antes de 2008, cuando este se declaró culpable de procurar menores para la prostitución.

“Su nueva ESTAFA es lo que siempre llamaremos la Farsa de Jeffrey Epstein, y mis EX seguidores han caído en estas ‘estupideces’, de lleno”, publicó Trump en redes sociales, en un tono que refleja el creciente malestar con su propia base por la persistencia del tema.

Aunque el propio Trump niega la autenticidad de la carta, la publicación ha abierto una caja de Pandora en torno a su pasado, sus relaciones y su posición respecto a uno de los escándalos más turbios de las últimas décadas en EE.UU.

El manejo de la situación por parte del presidente, lejos de disipar las dudas, ha profundizado la presión mediática, política y legal a la que se enfrenta.