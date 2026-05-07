Cubana detenida en redada migratoria en Ciudad de México: «Se quejan del ICE y están igual»

Una ciudadana cubana fue detenida la noche del 4 de mayo durante una redada migratoria en un edificio de la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, como parte de una ola de operativos que se ha intensificado en la capital mexicana durante la última semana.

Según informó el medio independiente Conexión Migrante, su esposo, Alexis, ciudadano mexicano, fue alertado por vecinos y acudió al lugar, donde encontró a elementos de la Secretaría de Marina, tránsito, policías auxiliares y un agente del Instituto Nacional de Migración (INM).

En total, 11 personas migrantes fueron detenidas en ese operativo.

Según el testimonio de Alexis, los uniformados se negaron a identificarse y no presentaron ninguna orden oficial que autorizara las detenciones.

En un video documentado por Conexión Migrante, se escucha al joven reclamar a los agentes: «¿Me lo puedes mostrar, por favor? Sí, me lo puedes mostrar, de hecho, porque se trata de mi esposa. Mi esposa tiene derecho a la nacionalidad. No me lo han mostrado, ¿me lo puedes mostrar, por favor, con tu número de oficio? Y placa».

Tras horas de llamadas sin respuesta a las oficinas de migración, Alexis supo que su esposa había sido trasladada a la Estación Migratoria «Las Agujas», en la alcaldía Iztapalapa.

Finalmente fue liberada, pero reubicada en el estado de Veracruz, lejos de su esposo y sin información clara sobre los motivos de su detención.

Este caso no es aislado. Los operativos han sido reportados también frente al centro comercial Antara en la alcaldía Miguel Hidalgo, así como en La Merced, Tepito, Guerrero, Polanco, Patriotismo y Ciudad Nezahualcóyotl.

El pasado 30 de abril, el usuario Luis Valenzuela denunció en X las detenciones frente al Antara: «Estos fascistas del Instituto Nacional de Migración se pusieron a hacer una redada contra personas migrantes enfrente de mí. Son una vergüenza para México».

El 5 de mayo, al menos 15 agentes del INM ingresaron sin orden judicial a un edificio en la colonia Guerrero para realizar más detenciones, según documentó la Red Jesuita con Migrantes México en un comunicado emitido el miércoles.

La organización señala que los operativos involucran al INM, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, «lo que evidencia un esquema de control migratorio profundamente militarizado».

La Red Jesuita documentó además al menos dos casos de allanamiento de domicilios privados, incluyendo el de jóvenes venezolanos en la colonia Doctores, trasladados primero a Las Agujas y luego a la estación migratoria «Siglo XXI» en Tapachula.

Las organizaciones civiles vinculan estos operativos con una política de «orden y limpieza» del espacio público en preparación para el Mundial de Fútbol 2026, y advierten que «no se puede utilizar un evento internacional como pretexto para legitimar prácticas de hostigamiento, criminalización y expulsión de personas migrantes».

El contexto es especialmente duro para los cubanos. Miles de compatriotas permanecen varados en Tapachula, mientras que entre 1,200 y 1,500 marcharon en caravana hacia Ciudad de México en busca de mejores condiciones.

Desde febrero de 2026, el gobierno de Trump ha deportado aproximadamente 6,000 cubanos a México, con dos o tres vuelos semanales que llegan a Chiapas y Tabasco, según datos presentados ante un tribunal federal estadounidense. En paralelo, el ICE aumentó sus detenciones de cubanos un 463% entre finales de 2024 y enero de 2026.

La paradoja no pasó desapercibida en redes sociales, donde la frase «Se quejan del ICE y están igual» se viralizó como resumen de la indignación ante un México que critica las redadas estadounidenses mientras replica prácticas similares en su propio territorio.

La Red Jesuita con Migrantes concluye que «la irregularidad que el Estado utiliza como justificación para detener a estas personas es una irregularidad que el mismo Estado ha producido y perpetúa», en referencia al colapso del sistema de protección internacional, que ha dejado a decenas de miles de migrantes atrapados en esperas de más de 10 meses sin poder siquiera presentar formalmente su solicitud de asilo.