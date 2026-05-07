Karoline Leavitt presenta a su hija Vivi en redes sociales: «Dios es bueno»

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Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, mostró este jueves a su hija recién nacida Viviana, apodada «Vivi», quien llegó al mundo el pasado primero de mayo.

«El 1 de mayo, Viviana, también conocida como 'Vivi', se unió a nuestra familia, y nuestros corazones estallaron instantáneamente de amor», escribió Leavitt en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía en la que aparece sosteniendo a la recién nacida en una habitación decorada en tonos rosa y blanco.

Leavitt, de 28 años y la portavoz de la Casa Blanca más joven en la historia de Estados Unidos, trabajó hasta prácticamente el último momento antes del parto.

Su última rueda de prensa formal tuvo lugar el 27 de abril, y apenas cuatro días antes de dar a luz asistió a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, donde un hombre armado intentó entrar al salón en el preciso momento en que el mentalista Oz Pearlman revelaba en el escenario el nombre «Vivian» como su intento de adivinar el nombre del bebé.

El presidente Donald Trump se refirió al episodio en el programa «60 Minutes» de CBS News: «Le preguntaban el nombre del hijo de Karoline, pero él no lo sabía».

En su publicación, Leavitt describió a la niña como «perfecta y sana» y señaló que su hijo mayor se está adaptando «con alegría» a la llegada de su hermanita.

«Estamos disfrutando cada momento en nuestra idílica burbuja de recién nacida», añadió.

Viviana es el segundo hijo de Leavitt con su esposo Nicholas Riccio. El primero, Nicholas Robert «Niko», nació en julio de 2024, y Leavitt regresó a la campaña de Trump apenas cuatro días después de aquel parto, coincidiendo con el atentado de Butler, Pensilvania.

Para cubrir su baja por maternidad, la Casa Blanca optó por un esquema rotativo de altos funcionarios en el podio de prensa. El secretario de Estado Marco Rubio fue el primero en ocupar ese rol, el pasado martes, siendo calificado por un funcionario de la administración como «un talento natural».

Rubio también aprovechó su debut en el podio para desmontar la narrativa del régimen cubano sobre el embargo, en una intervención que generó amplia cobertura mediática.

Su protagonismo en ese rol ha llevado a algunos analistas a verlo como un posible sucesor con mayor peso dentro de la administración.

También se espera que el vicepresidente JD Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent y potencialmente el propio Trump tomen turno ante los periodistas durante la ausencia de Leavitt.

La portavoz cerró su mensaje con una nota de fe: «Gracias a todos los que me enviaron oraciones durante mi embarazo. Las sentí de verdad a lo largo de toda la experiencia. Dios es bueno».