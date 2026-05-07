Una migrante sufre un derrame cerebral en corte de Estados Unidos: ¿Cómo ocurrió?

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Yeseni Meléndez, una venezolana de 36 años residente en Columbus, Ohio, sufrió un derrame cerebral el pasado 26 de abril mientras asistía a una audiencia judicial para pagar una multa de tráfico de 100 dólares, y desde entonces lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos.

Su esposo, Joel Medina, de 26 años, denunció que el estrés crónico provocado por el miedo constante a la deportación fue el detonante del colapso.

«Vivimos en una incertidumbre total y ese estrés es lo que hizo que a mi mujer se le reventara una arteria», declaró a Univision.

¿Qué ocurrió en la corte?

Yeseni había sido detenida por conducir sin licencia mientras tramitaba su expedición. Las autoridades le impusieron una audiencia una semana después. Acudió acompañada de un intérprete llamado Luis.

Según relató Joel en una entrevista con el periodista Elián Zidán, todo transcurría con normalidad cuando ocurrió lo inesperado: «Ella fue a esa audiencia y en ese momento todo iba marchando bien, el juez le iba a dar la multa que eran 100 dólares».

Fue entonces cuando Yeseni giró la cabeza hacia su intérprete, le hizo un gesto con el rostro y se desvaneció.

Dada la gravedad del caso, fue evacuada en helicóptero al Hospital Ohio Riverside Columbus. Los médicos tuvieron que intervenir de emergencia para reconstruirle una arteria cerebral.

Cómo se enteró el esposo

Joel no estaba presente en la audiencia por decisión propia: temía que si detenían a su esposa, su hijo de dos años, Gael, quedaría solo.

«Esa audiencia nos generaba mucha ansiedad, de hecho ese día decidimos que yo no iría a la corte por si a ella se la llevaban, para que nuestro hijo de dos años no quedase solo», explicó.

Se enteró horas después, cuando una amiga del trabajo de Yeseni lo llamó.

Al llegar al hospital, la encontró entubada. «Ya habían pasado, imagínate tú, de las 8 de la mañana hasta las 11, ya habían pasado tres horas y ya nada que reaccionara», relató.

Fue entonces cuando los médicos le confirmaron: «Ahí vino el doctor y me dijo que ella había sufrido un derrame cerebral».

El miedo a ICE, detrás del estrés

La familia llegó a Estados Unidos en 2023 con visado humanitario y cuenta con estatus de Protección Temporal (TPS).

Ambos trabajan y pagan impuestos, pero el clima de persecución migratoria los había sumido en un estado de alerta permanente.

«El estado de alarma es tal, que ya hace un tiempo decidimos no salir a la calle salvo a lo imprescindible como a trabajar o comprar comida para la semana», admitió Joel.

Yeseni lleva casi dos semanas hospitalizada en la UCI.

Según su esposo, ha comenzado a abrir los ojos: «Gracias a Dios, ella está un poquito mejor. Ya ahorita ha reaccionado un poquito más, ya abre los ojos».

La situación económica es crítica. «Me da miedo saber a cuánto va a llegar la factura. Hablamos de miles de dólares y no sabemos cuánto tiempo tendrá que estar en cuidados intensivos», reconoció Joel, quien tuvo que pedir permiso laboral para cuidar al pequeño Gael.

La familia habilitó una campaña de recaudación de fondos para afrontar los gastos.

El esposo señala que las cortes se han convertido en una trampa para inmigrantes venezolanos y de otras nacionalidades.

Aunque una corte de apelaciones declaró ilegal en enero la decisión de eliminar el TPS venezolano, la incertidumbre persiste.

Al 4 de abril de 2026, 60,311 personas permanecían detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), un aumento del 75% respecto a 2025, en el marco del endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump.

El caso se suma a una cadena de detenciones de migrantes durante trámites judiciales ordinarios que organizaciones de derechos civiles denuncian como práctica sistemática.

Joel lo resume con dolor: «Rezo todos los días para que mi mujer mejore y para que podamos hacer frente a la deuda con el hospital».