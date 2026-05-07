Marco Rubio gana protagonismo y ya lo ven como posible sucesor de Trump

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Marco Rubio desató esta semana una ola de especulaciones sobre una posible candidatura presidencial republicana en 2028, tras una destacada rueda de prensa en la Casa Blanca el martes en sustitución de la portavoz Karoline Leavitt, de baja por maternidad.

El secretario de Estado respondió con soltura y toques de humor a preguntas sobre Irán, China, Venezuela, Cuba y el Papa, en una intervención que los foros conservadores calificaron de «claramente presidenciable».

El hashtag #Rubio2028 se convirtió en tendencia en X, y el propio Rubio compartió este miércoles un video de una de sus respuestas editado con música que evoca un anuncio de campaña electoral.

En ese fragmento, el secretario de Estado exponía su visión del país: «Queremos que Estados Unidos siga siendo un lugar donde cualquiera, sin importar su procedencia, pueda lograr lo que se proponga».

«Un país sin limitaciones impuestas por las circunstancias de nacimiento, el color de la piel o el origen étnico. Un lugar donde se puedan superar los desafíos y alcanzar el máximo potencial», afirmó.

El video fue ampliamente difundido por figuras conservadoras, incluido Elon Musk, quien hizo campaña en 2024 a favor del presidente Donald Trump.

Fue el segundo momento viral de Rubio en pocos días: el fin de semana publicó un video actuando como DJ en una boda, y bromeó en la rueda de prensa con que sus seguidores «no están preparados para mi nombre artístico como DJ».

La Casa Blanca también amplificó su protagonismo al publicar el martes un collage con una docena de canales de televisión mostrando su intervención y el mensaje «los ojos del mundo están puestos en la sala de prensa de la Casa Blanca».

Este impulso mediático se produce en un momento en que Rubio gana terreno frente a JD Vance en la carrera hacia la nominación republicana de 2028, año en que Trump no podrá aspirar a un tercer mandato por mandato constitucional.

Según una encuesta YouGov de abril de 2026, Vance lidera con 63% frente al 42% de Rubio, aunque el secretario de Estado ha subido nueve puntos desde septiembre de 2025.

En el sondeo de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de marzo de 2026, Rubio obtuvo 35% —frente al 3% del año anterior— mientras Vance alcanzó el 53%.

Los donantes republicanos impulsan en privado la candidatura de Rubio, y en una reunión en Mar-a-Lago el 28 de febrero de 2026, el apoyo entre unos 25 donantes fue descrito como «casi unánime por Rubio» frente a Vance.

Mientras Rubio acaparaba la atención mediática en Washington, el vicepresidente JD Vance participaba en un acto de recaudación de fondos en Oklahoma para el Partido Republicano, buscando consolidar su influencia dentro de la organización.

Ambos presentan perfiles muy distintos: Vance conecta con las bases del movimiento MAGA por su origen humilde en una comunidad de Ohio golpeada por la desindustrialización, mientras que Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que abandonaron la isla antes de la Revolución, ha cimentado su trayectoria en sus críticas al socialismo y defiende una política exterior más intervencionista frente a adversarios como Irán o China.

Trump no se ha posicionado formalmente a favor de ninguno de los dos, aunque fuentes de la Casa Blanca ven a Rubio como posible candidato y analistas señalan que le está otorgando un protagonismo creciente.

El propio Rubio, de 54 años, ha declarado públicamente que no se presentará en 2028 si Vance, a quien considera su amigo, opta a la nominación, aunque en julio de 2025 ya dejó una puerta abierta al afirmar: «Nunca se sabe».