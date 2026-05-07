Estados Unidos acusa a GAESA de controlar una red de activos ilícitos de hasta 20,000 millones de dólares

Divisas y Raúl Castro. Foto © Redes Sociales

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves nuevas sanciones directas contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) y describió al conglomerado militar cubano como el núcleo de un sistema «comunista cleptocrático» que controla hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos, desviados a cuentas bancarias ocultas en el extranjero mientras el pueblo cubano sufre hambre y apagones.

El comunicado oficial del Departamento de Estado señala que los ingresos de GAESA «probablemente triplican el presupuesto del Estado» cubano y que el conglomerado controla aproximadamente el 40% o más de la economía de la isla, diseñado «para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente para el beneficio de sus élites corruptas».

Junto a GAESA fueron designadas Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del conglomerado y general de brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), señalada como responsable de gestionar esos activos ilícitos en el extranjero; y Moa Nickel S.A. (MNSA), empresa conjunta entre la canadiense Sherritt International Corporation y la estatal cubana Compañía General de Níquel, acusada de explotar recursos naturales con activos expropiados originalmente a ciudadanos y empresas estadounidenses.

Las sanciones se aplican bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo de 2026, que autoriza el bloqueo de activos y prohíbe transacciones con personas vinculadas al régimen cubano.

El impacto fue inmediato en los mercados: las acciones de Sherritt cayeron un 30% el mismo día del anuncio y la compañía suspendió su participación directa en la empresa conjunta, repatriando a sus empleados canadienses de Cuba.

El perfil de Ania Lastres Morera, la mujer detrás de GAESA, adquiere especial relevancia en este contexto, ya que su hermana Adys Lastres Morera reside en Florida y dirige empresas inmobiliarias, lo que añade una dimensión doméstica a la red de intereses del conglomerado.

La acusación sobre los activos ilícitos no surge de la nada. En agosto de 2025, documentos financieros filtrados revelaron que GAESA tenía más de 14,467 millones de dólares depositados en cuentas bancarias no identificadas hasta marzo de 2024, cifra que llevó al Consejo Económico y Comercial EE.UU.-Cuba a cuestionar si el régimen había mentido sobre su capacidad real para honrar sus deudas externas, estimadas entre 28,500 y 28,700 millones de dólares.

Rubio también vinculó las sanciones al apoyo de Cuba a la guerra de Rusia contra Ucrania, citando inteligencia estadounidense que estima que La Habana ha desplegado más de 18,000 tropas en ese conflicto.

«A tan solo 145 kilómetros de territorio estadounidense, el régimen cubano ha devastado la isla y la ha convertido en una plataforma para operaciones de inteligencia extranjera, militares y terroristas», afirmó el secretario de Estado.

Esta acción se enmarca en una campaña más amplia de Marco Rubio contra el corazón financiero del régimen que incluye la reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en enero de 2026 y la designación de 20 firmas adicionales vinculadas a las FAR en marzo de 2026. Desde 2022, Washington ha sancionado a más de 50 funcionarios y entidades cubanas por conductas similares.

El economista Pavel Vidal publicó este jueves un análisis en el que propone reducir el control monopólico de GAESA y transferir sus funciones a estructuras civiles transparentes como condición para cualquier reforma económica creíble en Cuba.

Rubio advirtió que las medidas no han concluido: «Se prevén nuevas sanciones en los próximos días y semanas».