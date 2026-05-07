Economista Pavel Vidal pide reducir el control de GAESA: «No puede quedar fuera de una transformación nacional»

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El economista cubano Pavel Vidal publicó recientemente un análisis en el portal Horizonte Cubano, de la Columbia Law School, en el que propone una hoja de ruta de reformas estructurales para Cuba y advierte que el conglomerado militar GAESA no puede quedar al margen de ningún proceso de transformación económica real.

El texto, titulado «¿Qué priorizar en una primera fase de reformas económicas en Cuba?», se publica en medio de conversaciones diplomáticas preliminares entre La Habana y Washington, y en el contexto de la peor crisis económica que atraviesa la Isla en décadas, con una contracción acumulada del PIB de entre 23% y 26% desde 2019.

Vidal estructura su propuesta en tres fases: una primera de estabilización y transformaciones de emergencia, una segunda de reactivación productiva más amplia y una tercera de definición estratégica del modelo de desarrollo de largo plazo.

El punto más polémico del análisis es el tratamiento del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, incluyendo el sistema financiero, el turismo, el comercio exterior y las reservas internacionales.

«No es lógico ni efectivo diseñar una transformación nacional productiva que lo deje por fuera», escribe Vidal.

El economista va más lejos y plantea que «si se busca que las reformas tengan credibilidad macroeconómica, coherencia productiva y legitimidad social, será necesario avanzar en el desmantelamiento de GAESA, en la reducción de su control monopólico y en la transferencia de sus funciones a estructuras civiles y más transparentes».

Esta posición coincide con la del abogado cubano Alberto Luzárraga, quien señaló el 25 de abril que GAESA «es parte del problema que hay que resolver», no parte de la solución.

Para la primera fase, Vidal identifica dos transformaciones estructurales prioritarias.

La primera es la corrección de los precios relativos y del tipo de cambio, que describe como «probablemente el choque más importante de una reforma de mercado».

Aunque reconoce cierta similitud con la fallida «Tarea Ordenamiento» de 2021, Vidal subraya que esta vez la corrección cambiaria debería ir acompañada de una liberalización económica real que permita al sector privado, la agricultura y otros actores productivos responder a los nuevos incentivos del mercado.

La segunda transformación prioritaria sería la reasignación de recursos y empleo, lo que implicaría cerrar, fusionar o reestructurar empresas estatales no rentables, amortiguando el impacto mediante la ampliación del sector privado y subsidios temporales para los trabajadores afectados.

El economista advierte que «la secuencia de cambios no puede ser ni excesivamente lenta, como ha venido ocurriendo, ni derivar en un proceso desorganizado y caótico de liberalización y privatización que termine por agravar la contracción productiva y los costos sociales, y genere espacios de captura de rentas por parte de las élites».

Vidal también señala que la inflación real —estimada cerca del 70% interanual— se ha moderado «más debido a un ajuste por empobrecimiento que a la aplicación de un programa coherente de estabilización», lo que agrava la urgencia de las reformas.

El análisis se enmarca en un momento en que la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones nuevas contra Cuba desde enero de 2026, al tiempo que las conversaciones entre ambos gobiernos fueron confirmadas en fase «muy preliminar e inicial» por la vicecanciller cubana Josefina Vidal en abril.

«La velocidad y el grado en que esto pueda ocurrir serán, sin embargo, el resultado del equilibrio de poder que emerja en la negociación política y del tipo de acuerdos que se alcancen con los Estados Unidos», concluye Vidal sobre el futuro de GAESA.