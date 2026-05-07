El Úniko lanza nuevos temas tras su ruptura y los fans lo dicen claro: «No existe mejor inspiración que un corazón roto»

El Úniko ha convertido su ruptura pública con La Titi en una ráfaga de adelantos musicales que están encendiendo las redes sociales, demostrando que el dolor, bien canalizado, puede ser el mejor combustible creativo.

En apenas dos días, el reguetonero cubano publicó varios fragmentos de nuevas canciones en su cuenta de TikTok: temas que sus seguidores recibieron con entusiasmo inmediato.

Las reacciones del público no se hicieron esperar. Los comentarios se llenaron de emojis de fuego y frases como «tremendo temazo», «este tema se pega, se va viral», «ya era hora que regresaras» o «Cuando se deja de la mujer saca buenos temas».

Un seguidor le escribió un extenso mensaje motivacional: «Tienes tremendo talento y la capacidad para pegar... ese nombre, El Único, lo llevas bien puesto».

El contexto de estos adelantos no es menor. La crisis entre El Úniko y La Titi estalló públicamente la semana pasada cuando ella hizo un live viral acusándolo de no aportar económicamente al hogar: «Tengo que ir a gogocear para darle de comer a los niños, no te mantengo más».

El Úniko respondió con la canción «(NI + NI -)», con versos como «Tú fuiste la serpiente que me envenenó» y «Quieres volver conmigo y la respuesta es no». La Titi replicó con ironía en Instagram: «Bueno, después no llores».

La pareja mantuvo una relación de 11 años y tiene dos hijos juntos. Este jueves, La Titi habló sin filtros en el pódcast Dayanoti Show sobre los motivos de la separación: presión económica, carga familiar desigual y falta de enfoque del cantante en su carrera musical. «Yo le dije, tú no eres youtuber, tú eres cantante, artista», declaró.

No todos ven los adelantos con los mismos ojos. Algunos usuarios señalan que el artista está capitalizando la polémica para generar atención, una estrategia habitual en el reggaetón urbano cubano del exilio donde los conflictos personales públicos se convierten en material viral.

Lo que sí parece claro es que El Úniko encontró su musa en el momento más difícil. Como él mismo lo resumió: «No existe una mejor inspiración que un corazón roto». La Titi, por su parte, ya puso su condición para una posible reconciliación: «Quiero un disco por lo menos de 50 canciones».