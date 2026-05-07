¡Demasiada química! Rachel Arderi y Bebeshito encienden las redes con explosivo baile

Rachel Arderi y Oniel Bebeshito volvieron a subir la temperatura en redes sociales con un explosivo video de baile al ritmo del reparto cubano que acumuló miles de likes en Instagram y desató una avalancha de comentarios encendidos entre sus seguidores.

Grabado en un estudio profesional, el clip muestra a la pareja protagonizando una coreografía cargada de energía, sensualidad y mucha química, acompañados por un grupo de bailarines que elevó aún más la intensidad del challenge.

Pero más allá de los pasos sincronizados y los movimientos provocadores, lo que terminó robándose el show fue la conexión entre Rachel y Bebeshito, algo que los fans no tardaron en comentar desde los primeros segundos del video.

La propia Rachel se sumó al vacilón en los comentarios con una frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores: «Dios mío todo lo que uno hace por amor. En mi defensa, como buena mujer que soy, tengo que ayudar a mi marido con su repartereo okkk. Byeeee ».

Las respuestas no tardaron en multiplicarse. «Así hace una mujer de bien y del señor», comentó una usuaria entre risas, mientras otra aseguró: «Eres de las mejores en eso, Rachel».

El video forma parte del nuevo challenge impulsado por Bebeshito para promocionar uno de sus temas, aunque para muchos seguidores quedó claro que la presencia de Rachel terminó convirtiéndose en el ingrediente principal del fenómeno viral.

Entre pasos intensos, miradas cómplices y puro reparto cubano, la pareja volvió a demostrar por qué cada publicación suya termina incendiando las redes.