Bebeshito sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram varias imágenes de su madre, Chavela Campo, disfrutando de unas vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, en lo que todo indica es un viaje organizado y regalado por el propio artista.

Las fotos muestran a Chavela radiante: cabello largo y negro, gafas de sol de montura marrón estilo retro, collar dorado y un colorido traje de baño. Al fondo, palmeras altas y un cielo azul despejado enmarcan la escena en lo que parece ser un resort de lujo en la zona este de la isla caribeña.

En una de las historias, Bebeshito etiquetó a la agencia de viajes y a un portal de la zona, con un mensaje que no dejó dudas sobre su papel en el viaje: «Mis mangos @chavelacampo. Gracias @jacquetrip @puncanapunto.com por tanta eficiencia».

En otra publicación, el reguetonero le dedicó palabras llenas de ternura a su madre: «Estás hecha un mangón titi, te extraño mucho», una frase que resume a la perfección el vínculo afectivo que los une a pesar de la distancia.

Captura de Instagram / Bebeshito

Todo indica que Bebeshito, residente en Miami, organizó el viaje para que Chavela pudiera disfrutar del Caribe mientras él continúa con su intensa agenda artística.

No es la primera vez que el artista protagoniza un momento emotivo junto a su madre. En noviembre de 2024, Bebeshito conmovió con una emotiva felicitación al celebrar el «primer cumpleaños lejos» de Chavela con un mensaje que se volvió viral.

Meses después, en noviembre de 2025, Chavela viajó a España y así la recibieron, donde familiares la esperaban en el aeropuerto con banderas cubanas y un cartel con la letra de una canción de su hijo.

Y el pasado 30 de marzo, la madre de Bebeshito apareció en el concierto de Dany Ome en Barcelona, donde Dany Ome pidió al público «una bulla para la mamá de uno de los reparteros más duros que tiene Cuba».

Este vínculo entre madre e hijo tiene raíces profundas. En marzo de 2024 se viralizó una emotiva carta que Bebeshito le escribió a su mamá hace 12 años, en la que le prometía: «Quiero que sepas que siempre te voy a querer como una reina, como una amiga y como todo».

Para sus seguidores, ver a Chavela sonriente bajo las palmeras de Punta Cana es la prueba de que Bebeshito cumple lo que promete: el éxito no lo ha alejado de sus raíces ni del amor por su familia, y ese detalle es precisamente lo que lo conecta con millones de personas más allá de su música.