Publicista cubano Maykel Pérez entra en la lista de los 100 más influyentes de Forbes 2026

El publicista cubanoamericano Maykel Pérez, fundador y CEO de MP Public Relations, fue seleccionado por segunda ocasión entre los 100 personajes más influyentes de 2026 según Forbes Colombia, que publicó el reconocimiento el pasado 22 de abril.

La distinción reafirma el ascenso de Pérez como una de las figuras más sólidas e influyentes en el mundo de la comunicación estratégica, las relaciones públicas y el marketing latino desde Miami, ciudad donde ha construido una marca profesional con alcance internacional.

Además de integrar la lista de los 100 influyentes, el empresario cubano también figura entre los 25 publicistas más destacados de Latinoamérica, consolidando un liderazgo que ha sabido abrirse paso en una industria altamente competitiva y en constante transformación.

De Cuba a Miami: una historia de crecimiento y visión internacional

Nacido en Cuba, Maykel Pérez estudió Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Tras adquirir experiencia profesional en Argentina, llegó a Miami en 2013 con la visión de crear una plataforma de comunicación capaz de conectar marcas, talentos y audiencias latinas a escala global.

Con esa meta fundó MP Public Relations, agencia especializada en relaciones públicas, marketing y comunicación estratégica para empresas, artistas y proyectos culturales en Estados Unidos y Latinoamérica.

Según destacó Forbes Colombia, Pérez se ha especializado en comunicación corporativa, desarrollo de marca y gestión de reputación, diseñando estrategias de posicionamiento que han permitido a sus clientes alcanzar visibilidad en importantes cadenas y plataformas internacionales.

Gracias a su enfoque basado en autenticidad, narrativa emocional y construcción de marca con propósito, ha logrado posicionar proyectos en medios como Telemundo, Televisa-Univisión, CNN, MegaTV y Hola TV.

Reconocimientos que impulsan el talento cubano y latino

La carrera de Maykel Pérez ha estado marcada por importantes reconocimientos dentro de la industria. Entre ellos sobresale el llamado “Emmy de los negocios latinos”, obtenido por campañas de alto impacto desarrolladas como CEO de MP Public Relations.

También fue incluido en el Top de los mejores publicistas y jefes de prensa de Latinoamérica 2025 durante los Premios Íconos, consolidando aún más su presencia dentro del panorama mediático hispano.

Paralelamente, la revista Nexus lo incorporó en su lista de los 100 Personajes Destacados 2026 bajo el lema “La información es poder”, resaltando su capacidad para transformar narrativas y generar impacto dentro de las industrias creativas y culturales.

Actualmente, Pérez también se desempeña como Director de Marketing y Publicidad de dlb Ediciones, ampliando su influencia dentro del ecosistema editorial hispano en Estados Unidos.

Su historia —desde Cuba, pasando por Argentina y consolidándose en Miami— refleja el camino de muchos profesionales cubanos que emigraron en busca de oportunidades y lograron convertir el esfuerzo, la disciplina y la visión en éxito internacional.