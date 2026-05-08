Hijo de Roque Dalton habla de tragedia familiar y de su desilusión con Cuba

Jorge Dalton, cineasta salvadoreño, hijo del célebre poeta Roque Dalton, habló en una entrevista con CiberCuba sobre la tragedia que marcó su vida: el asesinato de su padre en 1975 a manos de la misma organización guerrillera de izquierda donde militaba, y la desilusión que él mismo, criado en Cuba, vivió a partir del momento en que empezó a trabajar dentro del aparato cultural cubano.

A la pregunta de la periodista Tania Costa, sobre cómo asumió la tragedia familiar y si pesa el apellido Dalton, el documentalista de "En un rincón del alma" describió con crudeza lo que ocurrió con su padre.

«Mi padre fue asesinado por la misma organización de izquierda donde él militaba y fue por eso, porque mi padre fue un cuestionador de los dogmas de la izquierda».

Según relata, Roque Dalton intentó abrir un debate ideológico interno dentro del Ejército Revolucionario del Pueblo, algo que sus compañeros no toleraron. Lo acusaron de colaborador del enemigo y agente de la CIA —las mismas acusaciones que, señala Jorge Dalton, se repiten contra cualquiera que piense diferente en Cuba— y lo condenaron a muerte.

«Lo condenaron a muerte, lo asesinaron en una casa de seguridad y desaparecieron su cadáver».

El dolor no terminó ahí. Jorge Dalton denuncia que durante los diez años de gobiernos de izquierda en El Salvador se intentó además borrar la memoria de su padre. «Trataron de humillar a mi padre, de minimizarlo, de enterrarlo cada día y de desaparecerlo más todavía. Fueron unos canallas y fueron unos miserables».

Hoy, sin embargo, El Salvador está recuperando la figura de Roque Dalton. El próximo 14 de mayo se inaugurará en la Biblioteca Nacional de su país la exposición más grande dedicada a Roque Dalton que se haya realizado en el país, algo que, subraya, «durante los 10 gobiernos de izquierda nunca se pudo hacer».

Ante la pregunta de qué cree que habría opinado su padre sobre la deriva represiva de la Cuba de Díaz-Canel, Jorge Dalton también trazó un paralelismo entre su padre y José Martí: ambos murieron en mayo, ambos fueron ridiculizados por los caudillos de sus causas y ambos eran, ante todo, poetas. «Los poetas, querida amiga, los poetas no sobreviven en los campos de batalla. Yo creo que eso es una verdad como un tema».

"Me empecé a enfrentar a censura"

Sobre su propia relación con Cuba, el cineasta —que creció en la isla y comenzó su carrera en el Instituto Cubano de Radio y Televisión— describe un proceso gradual de desencanto. De niño aplaudía a Fidel Castro cuando sus padres lo llevaban a la plaza. Pero fue al comenzar a trabajar como profesional cuando todo cambió.

«Me empecé a enfrentar a la censura, me empecé a enfrentar a lo que se enfrentaron muchos intelectuales, y empecé a ver que de verdad había cosas con las cuales yo estaba totalmente equivocado y totalmente ciego», recuerda.

Esa experiencia directa con el aparato cultural del régimen fue el punto de quiebre. «Hasta que yo empecé a trabajar fue que me di cuenta de que el país estaba muy mal y que el país estaba por un sendero que no iba a tener retroceso. Y es lo que hemos llegado hasta ahora».

Jorge Dalton, cuyo documental «En un rincón del alma» aborda más de cincuenta años de Revolución Cubana a través de la historia personal del escritor Eliseo Alberto Diego, ya fallecido, afirma que su familia y muchos amigos comparten esa misma desilusión, "muy a pesar del apoyo que tuvimos en un momento determinado y creímos en la revolución y creímos en todo eso".

El cineasta va más lejos y califica al régimen cubano como «un régimen militar de izquierda que gobierna y viola los más elementales derechos humanos», y exige que «los órganos de la Seguridad del Estado tienen que desaparecer de la faz de Cuba».

La poesía de Roque Dalton sigue viva en Cuba y en toda Latinoamérica, pero su hijo advierte que el patrón que lo mató —el poder que no tolera el cuestionamiento interno— es el mismo que hoy gobierna la isla.