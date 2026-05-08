Mike Hammer: ¿Por qué los cubanos son exitosos fuera de Cuba?

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Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, publicó este viernes una fotografía junto a tres embajadores cubanoamericanos con una pregunta que funciona como una provocación directa al régimen: «¿Por qué será que los cubanos son tan exitosos fuera de Cuba?»

En la imagen aparece Hammer junto a sus colegas Peter Lamelas, embajador en Argentina; Kevin Cabrera, embajador en Panamá; y Bernie Navarro, embajador en Perú, los cuatro con trajes formales azul marino en lo que parece una sede gubernamental en Washington.

La pregunta retórica tiene una respuesta implícita que apunta directamente al sistema político cubano: el socialismo de partido único impide el desarrollo individual, la iniciativa privada y la movilidad social, mientras que los mismos cubanos que emigran y acceden a sistemas de libertad económica y política alcanzan las más altas posiciones.

Los tres embajadores mencionados por Hammer representan trayectorias que ilustran ese contraste.

Peter Lamelas, médico y empresario cubanoamericano que emigró de Cuba a los cuatro años en un barco de la Cruz Roja, se define a sí mismo como «cubano de nacimiento, estadounidense por la gracia de Dios».

Kevin Cabrera, nacido en Florida en 1990 de origen cubanoamericano, fue confirmado por el Senado como embajador en Panamá el 9 de abril de 2025 tras haber sido comisionado del Condado Miami-Dade y director estatal de la campaña de Trump en Florida en 2020.

Bernie Navarro, fundador de Benworth Capital en Coral Gables, fue juramentado como embajador en Perú el 16 de enero de 2026 por el propio Secretario de Estado Marco Rubio, también cubanoamericano, quien representa el cargo más alto que un ciudadano de ese origen ha ocupado en una administración estadounidense.

Esta concentración de cubanoamericanos en puestos clave de política exterior es parte de una estrategia deliberada de la administración Trump para moldear la política hemisférica con funcionarios que conocen de primera mano el fracaso del modelo castrista.

A los tres embajadores de la foto se suma Benjamín León Jr., cubanoamericano designado embajador en España.

Hammer, con 37 años de experiencia en el Servicio Exterior, utiliza las redes sociales con frecuencia para criticar al régimen cubano y conectar con la diáspora.

En febrero, tras sufrir un acto de repudio en Trinidad organizado por el gobierno cubano, respondió públicamente con un mensaje desafiante: «¡No nos dejaremos intimidar!»

Ese mismo mes, en una reunión con más de 100 cubanos de la diáspora europea celebrada en Madrid, Hammer transmitió el mensaje de Trump y Rubio con una frase que resume la postura de Washington: «El cambio en Cuba se va a realizar».