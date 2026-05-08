“No me importa lo que digan”: cubana en EE.UU. desata polémica por las cosas que hace con su hijo aunque la critiquen

Una madre cubana residente en Estados Unidos publicó ayer en TikTok un video en el que enumera, sin filtros, las prácticas de crianza que aplica con su hijo pequeño sin importarle las críticas de otras madres en redes sociales.

Cindi (@cindimartin325), quien se identifica como docente cubana sin papeles migratorios y lleva cuatro años en el país, compartió un video de casi tres minutos en el que aborda seis temas que considera «controversiales» en los círculos de maternidad latina en esa plataforma.

«Estas son las cosas que a mí no me importan siendo mamá según mis vivencias, según las características de mi hijo. No estoy criticando los métodos de nadie, simplemente estoy exponiendo», aclara al inicio del video.

El primero de esos temas es el uso de pantallas desde bebé, en contra de la tendencia «cero pantallas» que circula entre madres en TikTok.

«La que logre hacer una crianza con cero pantalla, felicidades. Yo no lo logré y es igual, se respeta», dice Cindi, quien reconoce haber puesto el teléfono a su hijo para poder bañarse, como solución práctica de madre trabajadora.

También defiende que su hijo consuma azúcar, caramelos, chocolate, helado y refresco cuando ella lo considera oportuno, argumentando que se crió así y no tiene ningún problema de salud.

Uno de los puntos que más debate genera es que envía a su hijo solo a Cuba, sin ella, por no poder viajar al no tener papeles.

«Yo soy docente, no tengo papeles, llevo cuatro años en este país y yo no he sentido mejor satisfacción desde que estoy aquí que mi familia pueda ver a mi hijo», explica.

Su hijo ya realizó un viaje a la isla sin ella, y planea enviarlo de nuevo con familiares de confianza.

Sobre las condiciones en Cuba, incluidos los apagones, Cindi es directa: «Así viven todos los niños en Cuba y nadie se ha muerto. Se crían más humildes que los que se crían en este país».

Su objetivo, dice, es que su hijo crezca agradecido: «Para cuando mi hijo crezca, sea humilde y compare la situación de los dos lugares y sea agradecido de la vida que tiene en este país».

Cindi también defiende llevar a su hijo al daycare desde los 18 meses, decisión que describe como «la mejor que pudo tomar» porque le permite trabajar y tener independencia.

Permite además que personas de confianza regañen a su hijo cuando se porta mal, sin intervenir, porque quiere criarlo con límites claros: «Yo quiero criar un hijo que sepa los límites entre lo que hiciste bien y lo que hiciste mal».

Y los sábados, simplemente no cocina: le da McDonald's, KFC o pizza, argumentando que el resto de la semana el niño come arroz y frijoles, y que ella también necesita descansar.

El video de Cindi se inscribe en una tendencia consolidada de madres y padres cubanos en EE.UU. que debaten su crianza bicultural en TikTok, confrontando los estándares de maternidad «perfecta» con la realidad cotidiana de familias inmigrantes trabajadoras.

Otros creadores han generado contenido similar: desde un cubano en Tampa que enseña a su hijo el valor del dinero con trabajo real, hasta un padre cubano que entrena a su bebé para que no sea un niño frágil, pasando por quienes critican que padres cubanos sustituyen el amor por regalos y tecnología.

En ese mismo debate, una cubana en EE.UU. resumió el dilema de enviar a los hijos a la isla con una frase que se volvió viral: «En Cuba no hay luz, pero hay manos que lo esperan».

El video de Cindi acumuló 193 likes y 56 comentarios, con reacciones divididas entre quienes se identifican con su enfoque pragmático y quienes cuestionan algunas de sus decisiones.