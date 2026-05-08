Marrero ignora las sanciones de EE.UU. y lanza promesa sobre el turismo en Cuba para el invierno

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz aseguró este jueves que el régimen mantiene una visión “optimista” sobre el futuro del turismo en Cuba, pese al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y al deterioro económico que atraviesa la isla.

Lanzó una promesa polémica sobre lo que se avecina en los próximos meses para el sector y aseguró que Cuba estará preparada para recibir visitantes mu pronto.

Sus declaraciones fueron en la inauguración virtual de la 44ª Feria Internacional de Turismo FITCuba 2026.

"Estaremos listos, estaremos preparados para ofrecer un servicio de mucha calidad a todos los que nos visiten. Nosotros tenemos la esperanza de que podamos tener un próximo invierno muy fuerte", dijo.

“Somos optimistas, pensamos que estas sanciones de Estados Unidos no serán duraderas y que podamos poco a poco volver a la normalidad”, afirmó Marrero en un video difundido por el canal de YouTube del Ministerio de Turismo (Mintur).

El discurso oficial intenta transmitir confianza a inversionistas y operadores internacionales. Sin embargo, contrasta con la realidad que enfrentan millones de cubanos, con apagones prolongados, escasez de combustible, crisis alimentaria y deterioro de los servicios básicos.

Más allá de eso, el primer ministro cubano desata una interrogante clara cuando Cuba está en medio de un tenso enfrentamiento con Estados Unidos: ¿De dónde vendrán esos turistas este invierno?

Cuba se derrumba y el gobierno prepara los hoteles

Mientras el régimen insiste en apostar por hoteles y resorts para impulsar las vacaciones en Cuba de los turistas extranjeros, gran parte de la población sobrevive en la pobreza extrema, con escasez de alimentos, cortes eléctricos diarios y una inflación descontrolada.

Marrero aseguró que el gobierno continúa “trabajando en la renovación de los hoteles” y en el diseño de “nuevos productos turísticos”, a pesar de la fuerte caída del turismo internacional hacia la isla en los últimos años.

Las declaraciones llegan el mismo día que el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía formal cubana, incluido el turismo.

En su intervención, Marrero insistió en que “cada vez que un turista viaja a Cuba, está ayudando al pueblo cubano”, una afirmación cuestionada desde hace años por economistas y opositores, que denuncian que gran parte de las ganancias del turismo terminan bajo control militar y no llegan a mejorar las condiciones de vida de la población.

Mientras el gobierno promociona el turismo en Cuba como motor económico y asegura que salvará la próxima temporada de invierno, los cubanos enfrentan una de las crisis más profundas de las últimas décadas.