Marrero ignora las sanciones de EE.UU. y lanza promesa sobre el turismo en Cuba para el invierno

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz aseguró este jueves que el régimen mantiene una visión “optimista” sobre el futuro del turismo en Cuba, pese al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y al deterioro económico que atraviesa la isla.
Lanzó una promesa polémica sobre lo que se avecina en los próximos meses para el sector y aseguró que Cuba estará preparada para recibir visitantes mu pronto.
Sus declaraciones fueron en la inauguración virtual de la 44ª Feria Internacional de Turismo FITCuba 2026.
"Estaremos listos, estaremos preparados para ofrecer un servicio de mucha calidad a todos los que nos visiten. Nosotros tenemos la esperanza de que podamos tener un próximo invierno muy fuerte", dijo.
“Somos optimistas, pensamos que estas sanciones de Estados Unidos no serán duraderas y que podamos poco a poco volver a la normalidad”, afirmó Marrero en un video difundido por el canal de YouTube del Ministerio de Turismo (Mintur).
El discurso oficial intenta transmitir confianza a inversionistas y operadores internacionales. Sin embargo, contrasta con la realidad que enfrentan millones de cubanos, con apagones prolongados, escasez de combustible, crisis alimentaria y deterioro de los servicios básicos.
Más allá de eso, el primer ministro cubano desata una interrogante clara cuando Cuba está en medio de un tenso enfrentamiento con Estados Unidos: ¿De dónde vendrán esos turistas este invierno?
Cuba se derrumba y el gobierno prepara los hoteles
Mientras el régimen insiste en apostar por hoteles y resorts para impulsar las vacaciones en Cuba de los turistas extranjeros, gran parte de la población sobrevive en la pobreza extrema, con escasez de alimentos, cortes eléctricos diarios y una inflación descontrolada.
Marrero aseguró que el gobierno continúa “trabajando en la renovación de los hoteles” y en el diseño de “nuevos productos turísticos”, a pesar de la fuerte caída del turismo internacional hacia la isla en los últimos años.
Las declaraciones llegan el mismo día que el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía formal cubana, incluido el turismo.
En su intervención, Marrero insistió en que “cada vez que un turista viaja a Cuba, está ayudando al pueblo cubano”, una afirmación cuestionada desde hace años por economistas y opositores, que denuncian que gran parte de las ganancias del turismo terminan bajo control militar y no llegan a mejorar las condiciones de vida de la población.
Mientras el gobierno promociona el turismo en Cuba como motor económico y asegura que salvará la próxima temporada de invierno, los cubanos enfrentan una de las crisis más profundas de las últimas décadas.
Preguntas Frecuentes sobre el Turismo en Cuba y las Sanciones de EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo está afectando el endurecimiento de las sanciones de EE.UU. al turismo en Cuba?
Las sanciones de EE.UU. han afectado significativamente el turismo en Cuba, provocando una caída del 48% en el número de visitantes internacionales en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las restricciones han impactado a empresas clave como GAESA, que controla gran parte del sector turístico, y han contribuido a la escasez de combustible, afectando la infraestructura y los servicios básicos en la isla.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para reactivar el turismo?
El gobierno cubano está apostando por la renovación de hoteles y el diseño de nuevos productos turísticos, además de permitir la inversión extranjera y de cubanos residentes en el exterior. También se está promoviendo la colaboración con micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para mejorar la oferta y calidad de los servicios turísticos.
¿Por qué el discurso oficial sobre el turismo en Cuba es criticado?
El discurso oficial del gobierno cubano es criticado porque intenta transmitir un optimismo que contrasta con la realidad de la población, que enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos y servicios básicos deteriorados. Mientras se promueve el turismo como motor económico, muchos cubanos viven en condiciones de pobreza extrema y no se benefician de las ganancias generadas por el sector turístico.
¿Es cierto que el turismo en Cuba ayuda al pueblo cubano?
El primer ministro Marrero sostiene que el turismo ayuda al pueblo cubano, pero economistas y opositores cuestionan esta afirmación, argumentando que gran parte de las ganancias del turismo terminan bajo control militar y no mejoran las condiciones de vida de la población. La mayoría de los ingresos se canalizan a través de GAESA, una entidad militar que maneja una parte significativa de la economía formal en Cuba.
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