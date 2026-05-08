"El fuego fue espectacular": Cubanos relatan incendio junto a la Estación de Policía de Zanja

“El fuego fue espectacular”. Así describió un vecino de Centro Habana el incendio ocurrido la noche del miércoles junto a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Zanja, tras la explosión de una caja de conexiones eléctricas en plena crisis energética en Cuba.
El incidente ocurrió en las inmediaciones de la calle Zanja y Escobar, una zona donde vecinos aseguran que los problemas eléctricos llevan años acumulándose.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron grandes llamaradas, humo intenso y explosiones que iluminaron varias cuadras en medio del apagón.
“Las explosiones se reflejaban en la pared de la escuela que está al frente y se escuchaban en mi casa a una cuadra de distancia”, relató a CiberCuba un residente de la zona, quien aseguró que desde horas antes ya se percibía olor a quemado.
Según el testimonio, lo que se incendió fue una caja de conexiones eléctricas ubicada en un costado de la estación policial, muy cerca de otra instalación soterrada que ya se ha quemado al menos dos veces en los últimos años.
“Con todas las calles apagadas, aquello parecía una película”, añadió el vecino. Explicó además que persisten en el barrio limitaciones de conexión a internet desde el incendio.
Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar las llamas sin que se reportaran heridos. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una explicación oficial sobre el hecho.
En redes sociales, circulan varios videos y los cubanos atribuyeron el incendio al deterioro de la infraestructura eléctrica y al mal estado del cableado soterrado.
“Los cables son viejos y eso estaba cantado”, comentó un usuario. Otros señalaron que las conexiones eléctricas de esa zona “llevan años mal protegidas y sobrecargadas”.
El suceso vuelve a poner en evidencia el avanzado deterioro del sistema eléctrico cubano, incapaz de garantizar estabilidad incluso en áreas cercanas a instalaciones estatales.
Preguntas Frecuentes sobre el Incendio en la Estación de Policía de Zanja, La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué causó el incendio cerca de la Estación de Policía de Zanja en La Habana?
El incendio fue provocado por la explosión de una caja de conexiones eléctricas ubicada junto a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Zanja. El deterioro de la infraestructura eléctrica y el mal estado del cableado soterrado son los principales factores atribuibles al incidente.
¿Hubo heridos o víctimas a causa del incendio?
No se reportaron heridos ni víctimas como resultado del incendio. Los bomberos lograron controlar las llamas de manera efectiva.
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
Cuba enfrenta una seria crisis energética, con frecuentes apagones prolongados y un sistema eléctrico en avanzado estado de deterioro. La disponibilidad de electricidad es limitada y el sistema es incapaz de satisfacer la demanda actual, lo que ha provocado interrupciones del servicio y fallas estructurales.
¿Cuál ha sido la reacción de las autoridades cubanas ante el incendio?
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una explicación oficial sobre el incendio. La falta de comunicación y de medidas efectivas para prevenir futuros incidentes evidencia la precariedad del sistema eléctrico cubano y la desidia del régimen en su gestión.
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