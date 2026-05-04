Piden ayuda para localizar a joven cubana desaparecida en México: ¿Qué se sabe?

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Yarissel Díaz Arcia, una joven cubana de 19 años originaria de Palmira, Cienfuegos, ha sido reportada como desaparecida el 30 de abril en el municipio de Tapachula, Chiapas, México, y desde entonces su familia no sabe nada de su paradero.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Gobierno de Chiapas emitió el boletín oficial número 01S/CEBP/244/2026, en el que se documenta que la última vez que sus padres tuvieron noticias de ella fue aproximadamente a las 2:00 AM de ese día, cuando salió de su domicilio en la calle Veracruz número 36, colonia Veracruz, en Tapachula.

El novio de Yarissel asegura haberla dejado en la puerta de su casa de renta alrededor de esa hora, pero los propietarios del inmueble afirman que ella nunca entró.

Familiares también han señalado que la joven había tenido problemas previos con el administrador de la vivienda, quien presuntamente la había amenazado.

Yarissel llegó a Tapachula el 15 de noviembre de 2024 y llevaba aproximadamente un año y medio viviendo sola en esa ciudad, varada en México tras la cancelación del programa de parole humanitario para cubanos.

La joven mide 1.70 metros, pesa 59 kilogramos, tiene cabello castaño claro abundante y ondulado, ojos café claro alargados y tez blanca.

Entre sus señas particulares destacan perforaciones en la nariz y tatuajes de flores en la mano izquierda y en los pies.

La denuncia fue presentada ante las autoridades mexicanas, pero la familia permanece desesperada.

«Los familiares se encuentran completamente desesperados», señaló el reportero Niover Licea, quien se hizo eco del caso en redes sociales.

«Se hace un llamado a toda la comunidad cubana en Tapachula, en México y zonas cercanas: si alguien la ha visto o tiene cualquier información, por mínima que sea, por favor comuníquese de inmediato», subrayó el comunicador independiente.

Crece el listado de cubanos desaparecidos en Tapachula

El caso se suma a una larga lista de cubanos desaparecidos en Tapachula, una ciudad fronteriza donde el crimen organizado explota la vulnerabilidad de los migrantes mediante secuestros y extorsiones.

En diciembre de 2024, al menos seis cubanos desaparecieron en Tapachula como parte de un grupo de cerca de 40 migrantes cuyo paradero seguía siendo desconocido meses después. En agosto de 2025, otra cubana desapareció en Chiapas tras ir a la playa cerca de Tapachula, sin que la Fiscalía mexicana reportara avances en la investigación.

En abril de este año, una familia buscaba desesperadamente a otro joven cubano desaparecido en circunstancias similares. La Fundación para la Justicia documentó 1,236 hechos de violencia contra migrantes en México durante 2025, incluyendo secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas.

Cerca de 6,000 cubanos deportados desde Estados Unidos quedaron varados en Tapachula y Villahermosa desde febrero de 2026, sin documentos ni recursos, en un contexto de alerta por el aumento de secuestros de cubanos en la zona fronteriza.

Quienes tengan información sobre el paradero de Yarissel pueden comunicarse a los números de WhatsApp 961 238 0198 y 961 688 8668, escribir al correo busqueda.cebp.chiapas@gmail.com o contactar a las autoridades a través de la página oficial cebpchiapasoficial en Facebook.