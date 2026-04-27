Madre de desaparecida Doraiky Águila aclara: "No ha aparecido, seguimos buscándola"

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Maura Vázquez, madre de Doraiky Águila Vázquez, aclaró este domingo la información difundida por la página de Facebook SuenaCuba, que aseguraba que su hija había sido localizada en El Vedado, La Habana.

«No ha aparecido», declaró la madre en un mensaje de chat que fue difundido públicamente.

SuenaCuba publicó que Doraiky había sido vista en la calle 20 del Vedado, entre 15 y 17, en el primer piso de un edificio con portal enrejado y un auto rojo en el exterior, y que se había notificado a la familia para confirmar su identidad. La publicación se viralizó rápidamente en redes sociales.

Sin embargo, Maura Vázquez acudió al lugar y realizó una búsqueda exhaustiva sin encontrar a su hija.

Tampoco fue posible contactar a la persona que originalmente aportó la información a SuenaCuba.

«La buscamos intensamente, la que sabe dónde está que nos llame. La persona que lo dijo no se sabe la fuente de origen. No ha aparecido», escribió Maura en el mensaje que fue capturado y compartido por José E. González Marín, quien coordina la difusión del caso en redes sociales.

González Marín publicó una actualización oficial en Facebook para frenar la confusión: «Rogamos máxima responsabilidad: no difundir rumores sin verificar. El dolor de una familia está en juego».

La usuaria Lara LP también salió a aclarar la información: «La información que anda circulando en las redes sobre Doralkys no es cierta, no ha aparecido». Adjuntó además un mensaje de un amigo del esposo de Doraiky que confirmaba: «Acabo de hablar con el esposo y aún no hay nada cierto en eso, ojalá y fuera verdad».

Este no es el primer episodio de desinformación en torno al caso. En octubre de 2025, un rumor afirmaba que Doraiky había sido encontrada sin vida, lo que fue desmentido de inmediato por la familiar Damnielle Días Fernández.

Doraiky, de 48 años, natural del reparto Lawton, municipio Diez de Octubre, desapareció el 15 de marzo de 2025 durante un apagón general en La Habana.

Fue vista por última vez en la Calzada de 10 de Octubre, vistiendo un vestido largo amarillo con flores rojas y sandalias negras. Padece pérdida de memoria transitoria, condición que aumenta su vulnerabilidad.

Desde entonces, Maura Vázquez —enfermera retirada con 43 años de experiencia— ha encabezado una búsqueda incansable.

En noviembre de 2025 viajó al Santuario Nacional de San Lázaro en El Rincón con la foto de su hija colgada en el pecho, en busca de fe y esperanza.

La familia ofreció en julio de 2025 una recompensa de 350,000 pesos cubanos por información certera sobre el paradero de Doraiky.

La denuncia fue presentada ante la Policía Nacional Revolucionaria con el número de registro 19434.

Las autoridades cubanas no han emitido partes oficiales ni reportado avances en la investigación en más de 13 meses, algo que la familia ha criticado públicamente desde el inicio del caso.

«Hija de mi corazón, te buscamos y te encontraremos… te busca tu familia y un pueblo entero», escribió Maura Vázquez en Facebook en diciembre de 2025, en un ruego que resume más de un año de angustia sin respuesta.