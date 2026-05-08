Microbús de una MIPYME involucrado en decomiso de carne y mariscos en Bauta

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Un microbús perteneciente a una MIPYME fue interceptado en Bauta, municipio de la provincia de Artemisa, con una gran cantidad de carne de res, langostas y pescado destinados al mercado informal de La Habana, según publicó la cuenta de Facebook Artemisa Noticias Cuba, vinculada al órgano oficial del Comité Provincial del Partido Comunista en esa provincia.

La publicación identifica a Francisco Ernesto Martínez y Yannier Matos como los implicados, quienes, según el texto, intentaban evadir los puntos de control de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

El vehículo, una furgoneta marca FOTON T con matrícula W008732 e identificada con el texto «El Transportador» en el vidrio trasero, transportaba los productos en sacos blancos y barriles plásticos, según se aprecia en las imágenes difundidas junto al post.

Post en Facebook

Lo que llama la atención del caso no es solo el decomiso, sino la forma en que fue difundido: la cuenta Artemisa Noticias Cuba responde a un patrón bien documentado de perfiles en redes sociales que operan como altavoces de la PNR y el MININT, publicando operativos policiales con lenguaje triunfalista, fotos de los detenidos y hashtags como #HéroesDeAzul, #ContraElDelitoSeGana y #ArtemisaSegura.

La publicación incluyó una imagen editada con efectos de llamas, luces de emergencia decorativas y banderas cubanas, presentando a los detenidos dentro del vehículo bajo el sello de la campaña oficialista «Héroes de Azul», una iniciativa promovida por medios estatales para enaltecer la labor policial.

El post califica a los implicados de «malhechores» y asegura que «este tipo de actividad pone en riesgo la seguridad alimentaria, la economía y la salud del pueblo», un lenguaje que refleja la narrativa del aparato de seguridad del Estado cubano más que la de un medio periodístico independiente.

Desde el punto de vista legal, la operación involucra productos de alta sensibilidad para el régimen: la venta privada de carne de res está prohibida en Cuba por la Resolución 304/2023 del Ministerio de la Agricultura, y la comercialización de langosta está reservada al monopolio estatal.

Las MIPYME, legalizadas en 2021 como parte de una apertura económica limitada, no pueden incluir estos productos en sus operaciones, lo que convierte el uso de estos vehículos empresariales en una modalidad para dar cobertura legal al transporte de mercancías del mercado negro.

Este tipo de decomisos de carne y productos ilegales en Cuba se ha intensificado en los últimos meses en todo el país, en el contexto de una crisis alimentaria que dispara la demanda en el mercado informal.

En marzo de 2025, por ejemplo, autoridades detuvieron traficantes en Guanabacoa con 23 sacos de carne de res transportados ilegalmente en un vehículo sin documentación, en uno de los múltiples operativos registrados ese año en La Habana, Granma, Las Tunas y Santa Clara.

La escasez estructural que padece la población cubana tras décadas de dictadura comunista es precisamente el motor que alimenta este mercado informal, mientras el régimen responde con operativos policiales que luego convierte en propaganda digital.