Meteorólogo cubano aclara si realmente viene una ola de calor a Cuba

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El meteorólogo cubano Alejandro Adonis Herrera publicó el jueves en su página de Facebook una aclaración sobre publicaciones virales que anunciaban una "intensa ola de calor" en Cuba durante los próximos días.
Adonis confirmó que sí existe un fuerte anticiclón en los niveles medios de la tropósfera, cuyo centro se localizará en promedio durante los próximos cinco días sobre el mar Caribe noroccidental, muy cerca de Cuba y de la Península de Yucatán.
Sin embargo, aclaró que ese sistema no es el mismo que describían las publicaciones virales, las cuales lo ubicaban erróneamente en el Caribe oriental, y que tampoco se trata de un anticiclón en superficie, es decir, en el campo de presión al nivel medio del mar.
Según el especialista, el anticiclón sí provocará una disminución generalizada de las lluvias en la Península de Yucatán y en Cuba, y en menor medida en el Caribe oriental, lo que favorecerá temperaturas máximas bastante elevadas.
Pero Adonis fue enfático en distinguir entre dos conceptos que, aunque parecen iguales, no lo son: "Una ola de calor implica que se rebase un determinado umbral de temperaturas y que esta situación perdure por un determinado período de tiempo. Además, no puede ser algo de un punto, ni dos, ni tres, tiene que ser algo generalizado".
El meteorólogo explicó su propio criterio técnico: "En mi opinión, para Cuba específicamente, podría considerarse una ola de calor cuando al menos el 20 % de las estaciones meteorológicas del país registra valores de temperatura máxima de 37 ºC o más. Y eso debe mantenerse por al menos cinco días".
Y fue directo al descartar el escenario: "No creo que ese vaya a ser el caso en esta ocasión".
Adonis también reconoció la dureza del calor que sí se avecina: "Es innegable que valores de más de 34 ºC, con la humedad de Cuba, es un calor horrible y más en aquellos lugares donde en alguno que otro día se alcanzan 37 o 38, que perfectamente puede ocurrir. Pero, de nuevo, calor no es lo mismo que ola de calor".
El especialista aprovechó para criticar la postura histórica del Servicio Meteorológico de Cuba, que considera que en el país no existen olas de calor.
Recordó que un meteorólogo explicaba en televisión que Cuba no las sufría por ser un archipiélago alargado y estrecho donde la brisa costera impedía temperaturas tan extremas como 40 ºC. Adonis calificó esa explicación de "nada convincente" y añadió: "En los últimos años se ha llegado a ese umbral y se ha sobrepasado. Se le olvidó el calentamiento global".
Fue más lejos al sugerir que detrás de esa postura oficial podría haber algo más que un error técnico: "O tal vez la política de que 'en Cuba no pasa nada, hasta el tiempo es maravilloso', era lo que realmente salía de su boca, a sabiendas de que sí hay olas de calor en Cuba".
En 2023 el Instituto de Meteorología (INSMET) descartó la existencia de una ola de calor en Cuba, como especulaban muchos habitantes en la Isla ante el intenso calor de esos últimos días.
Un estudio publicado en mayo de 2025 identificó por primera vez un aumento de la mortalidad diaria asociada a olas de calor en Cuba.
El pronóstico oficial del INSMET para este viernes indica temperaturas máximas de entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior, con cielos parcialmente nublados, aislados chubascos en el interior y sur del país, y vientos variables débiles con régimen de brisas marinas en la tarde.
Este escenario se enmarca en un contexto más amplio: el INSMET proyectó que mayo de 2026 será un mes muy cálido en todo el país, con temperaturas por encima de los promedios históricos en las tres regiones, y que el próximo verano traerá más calor del habitual con noches de escaso alivio térmico.
En abril de 2024, Cuba rompió por primera vez la barrera de los 40 ºC al registrarse 40.1 ºC en Jucarito, Granma, y en mayo de 2025 varias estaciones reportaron 37 ºC en distintas provincias, lo que ilustra la tendencia al alza que el propio Adonis señala como evidencia de que las olas de calor en Cuba son una realidad que el régimen prefirió ignorar durante años.
Preguntas frecuentes sobre el clima en Cuba y las olas de calor
CiberCuba te lo explica:
¿Habrá una ola de calor extrema en Cuba próximamente?
El meteorólogo cubano Alejandro Adonis Herrera aclaró que no se espera una ola de calor extrema en Cuba. Aunque se pronostican temperaturas elevadas debido a un anticiclón cercano, no se cumplen los criterios técnicos para ser considerada una ola de calor, que requeriría temperaturas máximas de al menos 37 ºC en un 20% de las estaciones meteorológicas del país durante cinco días consecutivos.
¿Qué condiciones meteorológicas se esperan en Cuba durante mayo de 2026?
Las proyecciones del Centro del Clima (CENCLIM) indican que mayo de 2026 será un mes muy cálido en Cuba, con temperaturas máximas y mínimas por encima de los promedios históricos en las tres regiones del país. Además, se espera una disminución de las precipitaciones, especialmente en la zona occidental.
¿Cómo afecta el calentamiento global a las temperaturas en Cuba?
El calentamiento global ha contribuido al aumento de las temperaturas en Cuba, superando en algunos casos la barrera de los 40 ºC, como ocurrió en abril de 2024 en Jucarito, Granma. Esta tendencia de calor extremo ha sido ignorada históricamente por el gobierno cubano, que minimizaba la existencia de olas de calor en el país.
¿Cuál es la postura del Servicio Meteorológico de Cuba sobre las olas de calor?
El meteorólogo Alejandro Adonis Herrera criticó la postura histórica del Servicio Meteorológico de Cuba, que negaba la existencia de olas de calor en el país. Sin embargo, esta postura oficial fue descartada públicamente en 2023, y estudios recientes han identificado un aumento de la mortalidad diaria asociada a olas de calor en la isla.
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