Canoístas Cirilo y López, en semifinales de la Copa del Mundo de Szeged

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Las cubanas Yarisleidis Cirilo y Yinnoly Francheska López avanzaron este viernes a semifinales del C2-500 metros en la Copa del Mundo de Szeged, Hungría, primera parada del circuito internacional de canotaje sprint de la temporada 2026.

La dupla registró un tiempo de 2:00.54 minutos en su heat clasificatorio, resultado que les permitió acceder a la siguiente ronda del certamen húngaro.

El heat estuvo dominado por las ucranianas Liudmyla Luzan y Anastasiia Rybachok, quienes lograron el mejor crono de la jornada con 1:55.99 minutos y clasificación directa a la final.

En total, ocho embarcaciones lograron bajar de los dos minutos con 20 centésimas, en un campo competitivo que reunió a más de 20 botes de distintas federaciones, con presencia de potencias como China, Canadá y Hungría.

Las ucranianas Luzan y Rybachok son medallistas de plata en esta misma prueba en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el C2-500 metros femenino debutó oficialmente en el programa olímpico.

Cirilo y López también participaron en esa final A de París 2024, lo que las posiciona como contendientes serias en el nuevo ciclo hacia Los Ángeles 2028.

La guantanamera Cirilo acumula un palmarés de primer nivel: bronce olímpico en C1-200 metros en París 2024, oro mundial en C1-200 metros en Duisburgo 2023 y oro en el Mundial Sub-23 de Portugal en julio de 2025.

Junto a López, la pareja fue elegida entre las mejores deportistas de Cuba en 2024 en la categoría de eventos no individuales.

Las dos canoístas llegaron a Szeged tras una base de entrenamiento en Guatapé, Colombia, y Polonia, bajo la dirección del entrenador Nelson Perales y el fisiatra Lázaro Pérez.

En la tarde de este viernes, ambas volverán al agua para competir también en el C2-200 metros, lo que supone una doble exigencia en la jornada inaugural.

La Copa del Mundo de Szeged se extiende hasta el domingo y opera bajo el nuevo sistema clasificatorio de la Federación Internacional de Canotaje para Los Ángeles 2028, que otorga puntos por comité olímpico nacional —no por atleta individual— en cada prueba del calendario internacional.

Bajo ese esquema, cada nación puede acumular hasta ocho resultados de ocho competiciones distintas, con un máximo de seis del mismo continente, lo que convierte cada Copa del Mundo en una oportunidad estratégica desde el inicio del ciclo.

La próxima parada del circuito está prevista en Brandenburgo, Alemania, del 14 al 17 de mayo, donde Cuba tendrá una nueva oportunidad de sumar puntos en la carrera hacia Los Ángeles 2028.