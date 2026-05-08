Rick Scott: «Estados Unidos debe volver a imponer sanciones de inmediato a Delcy Rodríguez»

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El senador republicano Rick Scott exigió este viernes que Washington volviera a imponer sanciones inmediatas contra Delcy Rodríguez tras conocerse la muerte del preso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas.

En un mensaje publicado en la red social X, Scott acusó al chavismo de haber “secuestrado, torturado, aislado y asesinado” al joven venezolano, cuyo fallecimiento fue confirmado recientemente por las autoridades.

“La brutalidad de la dictadura de Maduro, ahora dirigida por Delcy Rodríguez, no tiene límites”, afirmó el senador estadounidense.

Scott recalcó, además, que la madre de la víctima, Carmen Teresa Navas, pasó 16 meses buscando respuestas mientras las autoridades mantenían silencio sobre el paradero de su hijo.

Según información oficial divulgada por el Ministerio para los Servicios Penitenciarios, Víctor Hugo Quero Navas murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Carlos Arvelo. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores cuestionan la versión oficial y denuncian posibles torturas y desaparición forzada.

La líder opositora María Corina Machado también reaccionó al caso y acusó al régimen venezolano de cometer un “crimen de lesa humanidad”.

El caso provocó presión internacional y llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares tanto para Quero Navas como para su madre.

Rick Scott volvió a pedir, además, la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y advirtió que los responsables “enfrentarán la justicia”.

El llamado del senador contrasta con la postura de la administración Trump, que eliminó a Rodríguez de la lista de sanciones de la OFAC el 1 de abril de 2026, tras reconocerla formalmente como jefa de Estado de Venezuela en marzo. El propio Trump la había elogiado afirmando que «está haciendo un buen trabajo».

No es la primera vez que Scott confronta a Rodríguez. El pasado lunes ya la había calificado de «jefa de un cártel» y «despreciable», y en enero advirtió de que «correría la misma suerte que Maduro» si desafiaba a Estados Unidos.

El caso Quero Navas se enmarca en un patrón documentado de muertes bajo custodia: al menos ocho presos políticos han fallecido en cárceles venezolanas desde julio de 2024. El miércoles, el partido Voluntad Popular denunció el modus operandi del régimen de Rodríguez consistente en detener opositores, presentarlos sin basamento legal y excarcelarlos con medidas cautelares que les impiden ejercer sus derechos.

El Foro Penal verificó solo 768 excarcelaciones reales frente a las 8,616 proclamadas por el gobierno venezolano desde el inicio de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, cerrada abruptamente el 25 de abril con más de 500 presos políticos aún encarcelados.

«Todos los presos políticos en Venezuela, incluidos los desaparecidos, deben ser liberados ahora. Cada persona responsable de este crimen de lesa humanidad enfrentará la justicia», concluyó Scott.