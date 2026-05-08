Rick Scott: «Estados Unidos debe volver a imponer sanciones de inmediato a Delcy Rodríguez»

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El senador republicano Rick Scott exigió este viernes que Washington volviera a imponer sanciones inmediatas contra Delcy Rodríguez tras conocerse la muerte del preso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas.
En un mensaje publicado en la red social X, Scott acusó al chavismo de haber “secuestrado, torturado, aislado y asesinado” al joven venezolano, cuyo fallecimiento fue confirmado recientemente por las autoridades.
“La brutalidad de la dictadura de Maduro, ahora dirigida por Delcy Rodríguez, no tiene límites”, afirmó el senador estadounidense.
Scott recalcó, además, que la madre de la víctima, Carmen Teresa Navas, pasó 16 meses buscando respuestas mientras las autoridades mantenían silencio sobre el paradero de su hijo.
Según información oficial divulgada por el Ministerio para los Servicios Penitenciarios, Víctor Hugo Quero Navas murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Carlos Arvelo. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores cuestionan la versión oficial y denuncian posibles torturas y desaparición forzada.
La líder opositora María Corina Machado también reaccionó al caso y acusó al régimen venezolano de cometer un “crimen de lesa humanidad”.
El caso provocó presión internacional y llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares tanto para Quero Navas como para su madre.
Rick Scott volvió a pedir, además, la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y advirtió que los responsables “enfrentarán la justicia”.
El llamado del senador contrasta con la postura de la administración Trump, que eliminó a Rodríguez de la lista de sanciones de la OFAC el 1 de abril de 2026, tras reconocerla formalmente como jefa de Estado de Venezuela en marzo. El propio Trump la había elogiado afirmando que «está haciendo un buen trabajo».
No es la primera vez que Scott confronta a Rodríguez. El pasado lunes ya la había calificado de «jefa de un cártel» y «despreciable», y en enero advirtió de que «correría la misma suerte que Maduro» si desafiaba a Estados Unidos.
El caso Quero Navas se enmarca en un patrón documentado de muertes bajo custodia: al menos ocho presos políticos han fallecido en cárceles venezolanas desde julio de 2024. El miércoles, el partido Voluntad Popular denunció el modus operandi del régimen de Rodríguez consistente en detener opositores, presentarlos sin basamento legal y excarcelarlos con medidas cautelares que les impiden ejercer sus derechos.
El Foro Penal verificó solo 768 excarcelaciones reales frente a las 8,616 proclamadas por el gobierno venezolano desde el inicio de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, cerrada abruptamente el 25 de abril con más de 500 presos políticos aún encarcelados.
«Todos los presos políticos en Venezuela, incluidos los desaparecidos, deben ser liberados ahora. Cada persona responsable de este crimen de lesa humanidad enfrentará la justicia», concluyó Scott.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones a Delcy Rodríguez y la situación política en Venezuela
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Rick Scott pide sanciones inmediatas contra Delcy Rodríguez?
Rick Scott pide sanciones inmediatas contra Delcy Rodríguez luego de confirmarse la muerte del preso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas, la cual fue ocultada durante nueve meses a su familia. Scott acusa al régimen de brutalidad y de cometer crímenes de lesa humanidad.
¿Cuál es la postura de Rick Scott sobre el régimen de Delcy Rodríguez?
Rick Scott adopta una postura crítica y confrontacional hacia Delcy Rodríguez, calificándola de "jefa de un cártel" y acusándola de dirigir una dictadura brutal que comete crímenes de lesa humanidad. Scott ha exigido la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y ha advertido que los responsables de estos crímenes enfrentarán la justicia.
¿Cuál ha sido la reacción internacional al caso de Víctor Hugo Quero Navas?
El caso de Víctor Hugo Quero Navas ha provocado presión internacional, con reacciones de figuras como la líder opositora María Corina Machado, quien lo calificó de crimen de lesa humanidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares tanto para Quero Navas como para su madre.
¿Cómo afecta la situación política en Venezuela a las relaciones con Estados Unidos?
La situación política en Venezuela ha generado tensiones en las relaciones con Estados Unidos. La administración Trump eliminó a Delcy Rodríguez de la lista de sanciones y la reconoció como jefa de Estado para asegurar la estabilidad y evitar la influencia de Cuba o Rusia. Sin embargo, hay críticas internas en EE. UU. sobre este apoyo a Rodríguez, quien es vista como parte del régimen chavista.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.