Denuncian modus operandi de Delcy Rodríguez: Vaciar las cárceles, pero mantener a los venezolanos sin libertad

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El partido opositor venezolano Voluntad Popular denunció este miércoles una nueva táctica del régimen encabezado por Delcy Rodríguez: detener arbitrariamente a ciudadanos y dirigentes políticos, presentarlos ante tribunales sin ningún basamento legal y luego excarcelarlos bajo régimen de presentación o medidas cautelares que impiden el libre ejercicio de sus derechos.

El caso más reciente citado por la organización es el del dirigente Alexis Paparoni, detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) a mediados de abril, cuando intentaba ingresar al país, y posteriormente liberado con medidas restrictivas sin que se especificaran cargos legales concretos en su contra.

«Detienen arbitrariamente a ciudadanos y dirigentes políticos, como en el caso de Alexis Paparoni; los presentan sin ningún tipo de basamento legal y luego los excarcelan bajo régimen de presentación», señaló Voluntad Popular en su comunicado.

Según la organización opositora, el objetivo de esta estrategia es transparente: «sacar a los presos políticos de las cárceles, pero mantenerlos presos dentro de Venezuela, bajo medidas cautelares y, en algunos casos, con prohibición de salida del país».

La denuncia llega días después de que Rodríguez declarara concluido el ciclo de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026 y cerrada apenas dos meses después, el 25 de abril, con cientos de detenidos aún encarcelados.

La brecha entre las cifras oficiales y las verificadas por organizaciones independientes es reveladora: mientras el gobierno venezolano reclamó haber amnistiado a más de 8,616 personas, la Organización No Gubernamental Foro Penal solo verificó 768 excarcelaciones reales desde el 8 de enero de 2026.

El patrón de usar medidas cautelares como mecanismo de control político no es nuevo. El propio Foro Penal ha documentado que cerca de 12,000 personas se encuentran bajo restricciones de este tipo en Venezuela —prohibición de salida del país, presentación periódica ante tribunales— cifra acumulada desde 2014 y actualizada en 2026.

Expresidiarios políticos también han denunciado torturas en El Helicoide en reportes recientes, lo que agrava el cuadro de violaciones documentadas bajo el régimen de Rodríguez.

El senador estadounidense Rick Scott calificó el pasado lunes a Rodríguez como «jefa de un cártel» y afirmó que «fue parte de las cámaras de tortura, fue parte de lo que le hicieron a los presos políticos», exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos venezolanos.

En 120 ciudades del mundo se han organizado movilizaciones exigiendo la libertad de los presos políticos venezolanos, en un contexto de presión internacional creciente sobre el régimen.

«Exigimos que cese esta nueva modalidad de persecución y amedrentamiento contra la dirigencia democrática, así como la liberación total, sin medidas cautelares, de los más de 500 presos políticos en Venezuela», concluyó Voluntad Popular en su comunicado, en una exigencia que Foro Penal también ha respaldado al señalar que los presos políticos «siguen siendo el principal obstáculo para la transición».