Rick Scott advierte a Delcy Rodríguez: “Correrá la misma suerte que Maduro si desafía a Estados Unidos”

El senador estadounidense Rick Scott advirtió este martes a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez que podría “correr la misma suerte que Nicolás Maduro” si desafía la voluntad de Estados Unidos, luego de que asumiera temporalmente el poder tras la captura del líder chavista el pasado 3 de enero.

“Delcy Rodríguez no es la presidenta de Venezuela; es simplemente otra dirigente corrupta del régimen de Maduro. Le convendría recordar que cualquier paso que dé fuera de los intereses de Estados Unidos tendrá el mismo resultado que su antiguo socio criminal, Maduro”, escribió Scott en su cuenta de X (antes Twitter).

El mensaje del senador republicano por Florida —uno de los críticos más férreos del chavismo y del régimen cubano— fue interpretado como una advertencia directa a Rodríguez, quien intenta mantener el control del aparato chavista tras la caída de Maduro y la detención de varios altos cargos del gobierno venezolano.

El comentario de Scott generó un nuevo foco de tensión en el panorama político estadounidense, después de que el analista Ron Filipkowski afirmara que el presidente Donald Trump “está respaldando a Rodríguez y no a María Corina Machado”.

Según Filipkowski, Trump “no está interesado en el bienestar del pueblo venezolano, sino en mantener el control sobre cualquier figura que garantice sus intereses estratégicos”.

Si bien la Casa Blanca sorprendió al apostar por una figura del chavismo para continuar al frente del país en lugar de buscar el apoyo de la oposición, fuentes diplomáticas en Washington aseguran que la prioridad de la administración es “garantizar la estabilidad” tras la operación militar que llevó a la captura de Maduro.

Según explican, Trump intenta evitar un vacío de poder que favorezca la influencia de Cuba o Rusia en el país sudamericano.

En Caracas, Delcy Rodríguez ha intentado proyectar una imagen de continuidad institucional, apoyada por los restos del aparato militar y por aliados internacionales como Irán y Bolivia.

Mientras tanto, la comunidad internacional continúa dividida: la Unión Europea y varios países latinoamericanos han pedido elecciones libres, mientras Cuba ha reafirmado su “solidaridad inquebrantable” con el régimen chavista.