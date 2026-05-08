Así recibió a su hijo en aeropuerto de Cuba tras 4 años separados: «Solo una madre sabe cuánto duele estar lejos de su hijo»

Una madre cubana esperó cuatro años para volver a abrazar a su hijo, y el momento en que por fin lo logró quedó grabado en un video que se viralizó en TikTok.
El clip, publicado el pasado domingo por la usuaria @yami89548, muestra la zona de llegadas del aeropuerto Internacional Frank País de Holguín, donde la madre aguarda mientras sale su hijo del aeropuerto.
El texto superpuesto en el video lo dice todo: «Cuatro años ya que estás lejos de casa pero siempre en nuestro pensamiento y nuestro corazón».
Lo que no se ve en la imagen, yami lo contó en los comentarios: el portero del aeropuerto no la dejaba pasar mientras ella estaba desesperada por llegar hasta su hijo. «Terrible, el portero no me dejaba pasar y yo loca por abrazar a mi hijo, es muy fuerte», escribió la creadora en respuesta a un usuario.
Un testigo presencial confirmó haber estado cerca de ella ese día: «yo estaba cerca de esa señora ese día, tuve que sacarme la lágrima».
Yami también describió la intensidad del vínculo con su hijo: «somos muy dependientes el uno del otro, ya te puedes imaginar, cada vez que veo el video lloro, no me adapto a que esté lejos, qué duro».
La frase que más resonó entre los usuarios fue su respuesta a otro comentario: «Es muy fuerte, solo una madre sabe cuánto duele estar lejos de su hijo».
Los comentarios del video se convirtieron en un espejo del dolor colectivo de la diáspora cubana.
Alguien escribió: «Que fuerte son estos videos, yo diera mi vida por poder ir abrazar a mi mamá». Otra cubana compartió que lleva tres años lejos de su madre y «no ve la hora» de abrazarla.
Este tipo de reencuentros en aeropuertos cubanos se ha convertido en tendencia viral sostenida en TikTok durante 2025 y 2026, con casos que acumulan desde miles hasta más de 65 millones de visualizaciones.
El pasado miércoles, otro cubano que regresó de Uruguay tras tres años gritando «¡Mami!» acumuló más de 407,100 visualizaciones en pocas horas, y días antes una madre cubana se reencontró con su hija en una escena igualmente desgarradora.
El fenómeno refleja una realidad brutal: desde 2021, más de un millón de cubanos han abandonado la isla empujados por la crisis económica, los apagones y la represión, lo que ha reducido la población efectiva del país de 11,3 millones a entre 8,6 y 8,8 millones de habitantes.
Aproximadamente el 38% de las familias cubanas tienen a uno o varios integrantes viviendo fuera del país, lo que convierte la separación prolongada en una experiencia cotidiana para millones de personas.
El aeropuerto Frank País de Holguín, escenario de este reencuentro, opera entre 55 y 60 vuelos internacionales semanales con destinos como Miami, Toronto y otras ciudades canadienses, y su zona de llegadas se ha vuelto uno de los escenarios más emotivos —y más filmados— de Cuba.
Yami lo resumió con una sencillez que miles de cubanos en el exterior sintieron como propia: «Ya cuatro años separados por la distancia, pero siempre estás conmigo, hijo de mi alma».
Preguntas frecuentes sobre los reencuentros familiares en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los reencuentros familiares en Cuba se han vuelto virales en redes sociales?
Los reencuentros familiares en Cuba se han vuelto virales debido a la emotividad de estos momentos y la identificación de muchas personas con la experiencia de la separación prolongada. La crisis económica y política en Cuba ha llevado a un éxodo masivo, dejando a muchas familias separadas. Estos videos ofrecen un reflejo del dolor y la esperanza que viven miles de familias cubanas.
¿Cuál es el impacto de la separación familiar en la comunidad cubana?
La separación familiar tiene un profundo impacto emocional tanto en quienes emigran como en quienes se quedan en la isla. La distancia genera ansiedad, culpa y un vacío emocional significativo. Las remesas ayudan económicamente, pero no pueden compensar la pérdida afectiva, lo que se refleja en la necesidad de compartir estos momentos de reencuentro en plataformas como TikTok.
¿Cómo ha afectado la crisis migratoria a la demografía de Cuba?
La crisis migratoria ha reducido drásticamente la población efectiva de Cuba. Desde 2021, más de un millón de cubanos han abandonado la isla, lo que ha llevado a una disminución de la población de 11,3 millones a entre 8,6 y 8,8 millones de habitantes. Aproximadamente el 38% de las familias cubanas tiene al menos un miembro viviendo fuera del país.
¿Qué desafíos enfrentan las familias cubanas debido a la emigración?
Las familias cubanas enfrentan desafíos emocionales y económicos debido a la emigración. La separación prolongada afecta psicológicamente a niños y adultos, generando sentimientos de ansiedad y depresión. Además, aunque las remesas ayudan económicamente, no reemplazan el contacto físico ni la compañía diaria, lo que profundiza el dolor de la separación.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.