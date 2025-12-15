Reencuentro sorpresa con final impactante: Padre cae desvanecido al ver a su hijo después de 12 años sin verse

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra el emotivo —y dramático— reencuentro de un padre con su hijo después de 12 años sin verse.

Las imágenes, publicadas en TikTok por la usuaria @anileidyfructuoso, captan el momento exacto en que el joven sorprende a su padre abrazándolo por detrás en un aeropuerto.

Al darse vuelta y reconocerlo, el hombre, visiblemente impactado, pierde el conocimiento y se desmaya, cayendo al suelo ante la mirada de familiares y otros allí presentes.

Según puede verse en otro video compartido por la misma usuaria, el padre se recuperó minutos después, logrando finalmente ponerse de pie para abrazar con fuerza a su hijo, en una escena cargada de emoción que ha conmovido a millones de personas.

El clip, que supera los 65 millones de visualizaciones, ha generado una ola de reacciones en TikTok, donde miles de usuarios han expresado su emoción y empatía ante un reencuentro tan esperado.

“Doce años sin ver a su hijo… el corazón no aguantó tanta alegría”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “Esto demuestra cuánto puede doler la distancia familiar”.

El video, grabado aparentemente en un aeropuerto de América Latina, se ha convertido en símbolo del amor incondicional entre padres e hijos separados por la emigración y el paso del tiempo.