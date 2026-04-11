Así ha sido la reacción de Trump al exitoso amerizaje de la tripulación de Artemis II

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con entusiasmo este viernes al exitoso amerizaje de la misión Artemis II de la NASA, publicando un mensaje en su red social Truth Social pocos minutos después de que la cápsula Orion tocara el Océano Pacífico frente a las costas de San Diego, California.

"¡Felicidades al gran y muy talentoso equipo de Artemis II! Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, ¡no podría estar más orgulloso!", escribió el mandatario.

"Espero verlos a todos muy pronto en la Casa Blanca. Lo volveremos a hacer y luego, siguiente paso: ¡Marte!", añadió.

No fue la primera vez que Trump interactuó con la tripulación durante la misión.

El pasado domingo 6 de abril, cuando la nave se encontraba en el lado oculto de la Luna, el presidente habló directamente con los cuatro astronautas por videollamada y les dijo: "Han hecho historia".

En esa conversación, Trump fue aún más explícito sobre sus ambiciones espaciales.

"Esta vez no dejaremos solo huellas, sino que construiremos una base y nos iremos directo a Marte", dijo entonces.

El mandatario también destacó la importancia estratégica de la misión frente a la rivalidad con China, y prometió a la tripulación que "Estados Unidos no tendrá rival en el espacio ni en nada de lo que estamos haciendo".

La misión Artemis II, lanzada el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, duró diez días y recorrió más de 1,1 millones de kilómetros alrededor de la Luna, convirtiéndose en el primer viaje tripulado al entorno lunar desde Apollo 17 en diciembre de 1972.

La tripulación estuvo compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover (primer afroamericano en una misión lunar tripulada), la especialista Christina Koch (primera mujer en una misión de este tipo) y el canadiense Jeremy Hansen (primer ciudadano de ese país en orbitar la Luna).

El 6 de abril, la misión batió el récord de mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, llegando a 406,773 kilómetros y superando los 400,171 km establecidos por Apollo 13 en 1970, un récord que se mantuvo por más de 56 años y que Guinness World Records reconoció oficialmente.

Tras el amerizaje, la NASA celebró el hito en rueda de prensa.

Howard Hu, director del programa Orión, declaró: "Esta misión ha sido histórica y demostró la capacidad del equipo para llegar más lejos que cualquier ser humano hasta ahora".

Lori Glaze, directora adjunta del centro de vuelo espacial Goddard, vaticinó que trabajarán "incansablemente para pisar la Luna en 2028", mientras que el administrador asociado Amit Kshatriya calificó la expedición como "la más importante en décadas" y "un punto de inflexión".

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, nombrado por Trump en su segundo mandato, subrayó el alcance del logro con una frase que resume el sentimiento de la jornada: "Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo".