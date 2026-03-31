Uruguay envía 20 toneladas de leche en polvo a Cuba en medio de polémica política interna

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El gobierno uruguayo del presidente, Yamandú Orsi, confirmó el envío de 20 toneladas de leche en polvo a Cuba, en una operación coordinada con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum cuyo cargamento partirá desde aguas mexicanas en las próximas semanas.

Fuentes del Poder Ejecutivo uruguayo confirmaron la operación a varios medios locales este lunes, precisando que el barco zarpará desde México y que la logística se resolvió en conjunto con el gobierno de Sheinbaum.

La iniciativa había sido anunciada en febrero por el canciller Mario Lubetkin, quien la calificó entonces de "simbólica" y reconoció que las cantidades y la logística aún no estaban definidas.

El envío final se concretó solo en leche en polvo, sin el arroz que también se había mencionado en aquel momento.

El cargamento se integra en la cadena de envíos humanitarios que México coordina desde febrero, que acumula más de 3,125 toneladas de alimentos, medicinas, paneles solares y combustible.

El pasado sábado llegaron a Cuba dos veleros con más de 50 toneladas de suministros médicos, alimentos, agua y paneles solares, tras ser relocalizados después de perder contacto con la Armada mexicana.

La crisis que motiva el envío es de una gravedad sin precedentes en décadas.

Sin embargo, el destino real de la ayuda internacional genera serias dudas. Una investigación de TV Azteca denunció que alimentos enviados por México terminaron en tiendas estatales cubanas para su venta, en lugar de ser distribuidos gratuitamente.

En Güira de Melena, pese a las promesas del régimen, solo se entregaron paquetes mínimos. El gobierno de Díaz-Canel distribuye la ayuda a través del Ministerio de Comercio Interior y la libreta de abastecimiento, pero la cobertura efectiva es ampliamente cuestionada.

El envío se produce además en un contexto político interno tenso en Uruguay.

El Frente Amplio aprobó en solitario en el Senado, el 5 de marzo, una moción rechazando las sanciones de combustible de Estados Unidos a Cuba, con la oposición abandonando la sala.

El senador Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, lanzó entonces la frase "váyanse a Cuba de una vez".

Días después, entre el 18 y el 21 de marzo, una delegación del Frente Amplio encabezada por su presidente Fernando Pereira viajó a Cuba como parte del "Convoy Nuestra América", siendo recibida por Díaz-Canel.

La diputada de origen cubano Leydis Aguilera, del Partido Nacional y primera legisladora cubana en el Parlamento uruguayo, calificó el viaje de "turismo de dictadura" y denunció que los delegados se alojaron en un hotel cinco estrellas mientras el pueblo cubano sufre apagones, hambre y escasez de agua.

La ayuda humanitaria internacional alivia momentáneamente la escasez, pero no resuelve las causas estructurales: una economía centralizada incapaz de producir lo suficiente para alimentar a su población, y un régimen que culpa al embargo de Estados Unidos, mientras omite 67 años de fallos propios de gestión.