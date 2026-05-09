Putin se propone para almacenar uranio enriquecido de Irán

Vídeos relacionados:

Vladímir Putin reiteró este sábado su propuesta a Irán y Estados Unidos para almacenar el uranio enriquecido iraní en territorio ruso, en un intento por desbloquear las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán en medio de la guerra que Washington e Israel iniciaron contra la República Islámica.

El mandatario ruso hizo el anuncio en rueda de prensa al término de las celebraciones del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en Moscú, argumentando que Rusia ya ejecutó un mecanismo similar en 2015 bajo el Acuerdo Nuclear (JCPOA), cuando transportó unos 300 kilogramos de uranio iraní enriquecido al 19,75% desde la planta de Fordow hasta la instalación rusa de Novouralsk, con aceptación de todas las partes, incluido Israel.

«Nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta. Si la aceptan, Irán puede estar completamente seguro de que estará transportando su material (nuclear) a un país amistoso», declaró Putin.

El líder ruso reconoció, sin embargo, que aquel mecanismo colapsó cuando Estados Unidos endureció su postura y posteriormente Irán rechazó la opción, apostando por almacenar el uranio en su propio territorio. «Lo importante es desescalar la situación, pero me parece que nadie aceptaría eso, ni EE.UU. ni Israel. Así ocurrió. Y la situación en ese sentido se ha encallado, hablando sin tapujos», admitió.

La propuesta se produce en un momento de máxima tensión. La guerra que EE.UU. e Israel iniciaron el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica destruyó entre el 80% y el 95% de la infraestructura nuclear iraní y provocó el cierre del estrecho de Ormuz, disparando el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

Según el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, Irán posee actualmente unos 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza, de los cuales aproximadamente 200 kilogramos están almacenados en túneles subterráneos del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán. Grossi confirmó el viernes que «en este momento no hay actividad de enriquecimiento» en el país.

Las negociaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas. Irán presentó un plan de paz de 14 puntos el 1 de mayo que excluye deliberadamente las negociaciones nucleares de la fase actual, mientras EE.UU. exige una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio y el desmantelamiento total del programa nuclear.

Irán, por su parte, propone una pausa de solo cinco años, aunque fuentes apuntan a un posible punto de acuerdo de entre 12 y 15 años. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, indicó que Teherán estudia la propuesta estadounidense más reciente.

Putin advirtió que si el conflicto se agudiza y conduce «a un aumento del nivel de confrontación, todos saldrán perdiendo», y reconoció que la situación coloca a Moscú «en una difícil situación» por sus vínculos simultáneos con Teherán, los países del Golfo Pérsico y Washington.

El presidente ruso añadió que Rusia desea seguir cooperando con Irán en energía nuclear con fines civiles, incluyendo la central de Bushehr en la costa del Golfo Pérsico.

El presidente Donald Trump declaró el viernes que espera una respuesta iraní a la propuesta estadounidense y no descartó reactivar operaciones militares en el Golfo si el diálogo no avanza. «Bajo mi punto de vista, no hay ya partes interesadas en la continuación de este enfrentamiento», concluyó Putin.