Venezolana regresa a su país y se decepciona: «Prefiero irme y pagar renta, pero tener luz»

Una venezolana que regresó a su país tras vivir en el exterior compartió este sábado un desgarrador testimonio sobre la crisis eléctrica que enfrenta a diario, confesando que la realidad encontrada la tiene al borde de emigrar de nuevo.

El video, publicado por el usuario Andrews Abreu en X, muestra a la mujer grabándose en la oscuridad durante un apagón, con el texto «Dios mío qué triste está la energía» superpuesto en la imagen.

«A mí me da rechera y tengo ganas de llorar, te lo juro», dice la mujer al inicio del video.

«Porque yo me vine para Venezuela porque yo quería estar en Venezuela. Yo quería dejar de estar dando vueltas, pagando arriendo, estorbando por ahí en un país externo y uno estabilizarse en el país de uno».

La mujer describe cortes eléctricos de cinco y seis horas diarias, con apagones que en ocasiones se extienden todo el día. «Ahorita se fue a las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana. Todos los días», relata.

Uno de los momentos más angustiantes que narra es el de su propia hospitalización: «El día que me operaron, la noche que me operaron, se fue la luz. Cosa que no debería pasar».

Agrega que le han dicho que algunos hospitales quedan completamente a oscuras durante los cortes, con pacientes enfermos soportando el calor.

La mujer también menciona haber visto noticias de que los racionamientos se incrementarán a ocho horas diarias, lo que considera una señal del grave deterioro del sistema eléctrico venezolano.

Rechaza con firmeza la solución que le proponen quienes ya se acostumbraron a la situación: «Cómprate una planta eléctrica, cómprate esto. No, mano, no. Eso no es acostumbrarse a eso».

Y concluye con una comparación directa: «Prefiero irme. Paga mi arriendo, paga mi servicio. No importa, pero uno sabe que uno llega a la casa, mano, tiene su televisor prendido, su aire, su ventilador».

El testimonio refleja una crisis eléctrica crónica que se agrava en Venezuela en mayo de 2026, con Corpoelec gestionando racionamientos de entre cinco y 10 horas diarias bajo el Plan de Administración de Carga.

El «Plan de Ahorro Energético» de 45 días anunciado por Delcy Rodríguez venció el 6 de mayo sin que los cortes cesaran ni se publicara un nuevo cronograma oficial.

Regiones como Maracaibo, en el estado Zulia, pasaron de cortes de tres horas tres veces por semana a seis horas casi diarias. La corporación estatal raciona cerca de 1,800 megavatios por incapacidad de cubrir la demanda del Sistema Eléctrico Nacional.

El fenómeno del retorno migratorio venezolano es real pero minoritario.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el primer trimestre de 2026 se registraron 120,000 salidas de venezolanos frente a solo 15,000 retornos, lo que indica que el flujo migratorio neto sigue siendo de salida.

En el plano político, la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 generó expectativas de cambio.

El gobierno interino apostó por la apertura al capital extranjero y la reactivación del sector petrolero venezolano, con exportaciones de Chevron triplicadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, pero la infraestructura eléctrica no ha mostrado mejoras tangibles para la población.

La mujer también menciona la presión económica adicional: el dólar paralelo sube cada día, pasando de 4,90 a 4,93 en días consecutivos según sus referencias.

La crisis energética de Venezuela arrastra más de 15 años de deterioro por falta de inversión, obsolescencia de las plantas generadoras y corrupción institucional.

«Me da rabia porque uno quiere estar aquí. Y al igual que yo, hay muchos que querían venir para acá, el sueño venezolano. Pero uno se desanima», concluye la mujer, resumiendo la frustración de miles que regresaron con esperanza y encontraron la misma crisis de siempre.