Maître cubana Sadaise Arencibia imparte clases en curso intensivo de Danzamérica, en Argentina

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Sadaise Arencibia, ex primera bailarina y actual maître del Ballet Nacional de Cuba (BNC), participa esta semana como invitada excepcional en el Curso Intensivo de Capacitación de Danzamérica, uno de los eventos de danza más relevantes de América Latina, celebrado en Villa Carlos Paz, ciudad de Córdoba, Argentina, reportó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

El encuentro, que arrancó el pasado lunes 5 de mayo y se extiende hasta el lunes 11, convoca a cientos de estudiantes y profesionales de danza procedentes de Argentina, Chile, Perú, Brasil y otros países latinoamericanos, quienes reciben 19 clases en varios días de intensa formación, indica el medio.

Durante las sesiones, Arencibia transmite sus conocimientos apoyándose en la metodología de la escuela cubana de ballet, «reconocida como una de las más importantes a escala mundial», según fuentes cercanas al BNC citadas por la ACN.

La escuela cubana de ballet, fundada metodológicamente por Fernando y Alicia Alonso desde 1950, se distingue internacionalmente por su técnica clásica rigurosa, su musicalidad, su expresión dramática y la intensidad de su preparación física, pilares que Arencibia lleva ahora a las aulas argentinas.

Danzamérica fue concebido hace más de 30 años por la maestra argentina Cristina Sánchez, quien lo define como «un puente hacia Europa y el mundo para jóvenes bailarines que desean proyectar su futuro profesional en certámenes internacionales», refiere el medio.

Esta primera etapa del año tiene además un propósito concreto: preparar a los participantes para las convocatorias de Danzamérica y el Gran Premio América Latina, previstos para septiembre y octubre próximos.

Junto a la maestra cubana, el claustro docente de esta edición incluye a Miguel Ángel Elías, de Argentina; Adriana Villela y Fellipe Camarotto, de Brasil; Edison Araya Pérez, de Chile; Pedro Carneiro, de Portugal, y Denys Nevidomyy, de Ucrania, conformando un panel de alcance verdaderamente internacional.

El impacto de Danzamérica en el mundo del ballet habla por sí solo: entre sus egresados más destacados figuran la argentina Wilma Giglio, hoy en el Ballet Real Danés, y los brasileños Mayara Magris, en el Royal Ballet de Londres; Adhonay Soares da Silva, en el Ballet de Stuttgart; Edson Barbosa, en el Joffrey Ballet, y Kleber Rebello, en el Miami City Ballet y el Ballet du Capitole de Toulouse, Francia.

La presencia de Arencibia en este foro refuerza el peso pedagógico de la escuela cubana en el ámbito latinoamericano, una tradición que el Ballet Nacional de Cuba, fundado en 1948, ha sostenido durante décadas a pesar de las crecientes dificultades económicas que enfrenta la institución en el contexto de la crisis que atraviesa la Isla.

Arencibia fue nombrada primera bailarina del BNC en 2009 y fue reconocida en 2019 como la mejor intérprete del papel de cisne blanco entre las figuras actuales de la compañía, destacándose especialmente en roles como Giselle y El Lago de los Cisnes.

El 23 de abril de 2025, Arencibia se despidió de los escenarios como intérprete con una emotiva actuación en «Bodas de Sangre» durante la clausura del XXXI Festival La Huella de España, en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, compartiendo escena con el bailarín español Joaquín de Luz, Viengsay Valdés y Daniel Martínez.

Meses después, en septiembre de 2025, recibió el Diploma «Nicolás Guillén» de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) como homenaje a su trayectoria en la danza cubana, consolidando el reconocimiento institucional a una carrera que ahora transita hacia la transmisión del legado que la formó.

El BNC, como casi todas las instituciones cubanas, se ha visto afectado por la profunda crisis que asola el país. Muchos de sus jóvenes talentos han emigrado en busca de mejores oportunidades de vida y desarrollo profesional.