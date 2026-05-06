Desde cargar velas hasta encontrar zanjas: así es la «Guía Familiar» del régimen cubano para tiempos de guerra

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El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba elaboró en abril de 2026 una «Guía Familiar para la Protección ante una Agresión Militar», un documento de nueve páginas con el lema «Proteger, resistir, sobrevivir y vencer» que instruye a las familias cubanas sobre cómo sobrevivir a bombardeos aéreos con los recursos que tengan a mano.

El documento, redactado por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil en abril de 2026, llegó a conocimiento público de forma accidental.

Yudelkis Ortiz, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, presidió el martes la reunión del Consejo de Defensa Provincial donde se evaluó la distribución masiva de la guía. La funcionaria publicó los resultados del encuentro en Facebook y luego borró la publicación, lo que sugiere que reveló algo que no estaba autorizado a hacerse público en ese momento.

La guía instruye a cada familia a preparar una mochila de emergencia que debe tener: velas, fósforos, fosforera, linterna, radio con energía alternativa, alimentos que no necesiten cocción para tres días, un recipiente con agua potable y medicamentos para enfermedades crónicas, entre otras cosas.

Ante una alarma aérea, el documento ordena refugiarse en «sótanos, semisótanos, túneles, y zanjas con profundidades que permitan protegerse de la onda expansiva». Indican además no salir de esos lugares hasta recibir el aviso de cese de alarma.

Si no hay tiempo de llegar a un refugio, la guía especifica que las personas deben acostarse boca abajo, proteger la cabeza y abrir la boca para reducir el daño de la onda expansiva, en caso de explosión de algún artefacto.

Lo más polémico es preparar el botiquín recomendado por las autoridades, pues incluye analgésicos como dipirona, paracetamol y aspirina, antihistamínicos, gasas, vendas, antisépticos, guantes desechables y mascarillas. En la mayoría de los hogares cubanos no hay ninguno de esos recursos imprescindibles para sobrevivir en situaciones de conflictos bélicos.

La guía también detalla cómo aplicar torniquetes: deben colocarse 6 centímetros por encima del sitio de sangrado y pueden mantenerse sin aflojarse entre dos y seis horas.

La distribución del documento se realiza a través del movimiento «Mi Barrio por la Patria», la Red Juvenil Comunitaria y reuniones en centros laborales, estudiantiles y residenciales de la provincia de Granma.

Ortiz justificó la iniciativa con estas palabras antes de borrar su publicación: «La mejor manera de evitar la guerra es preparándonos. Esa idea, ese concepto lo estamos llevando a cabo en Granma».

Contexto en que aparece la «Guía Familiar para la Protección ante una Agresión Militar»

El régimen declaró 2026 «Año de Preparación para la Defensa» y desde el 11 de enero estableció los sábados como jornadas permanentes de formación militar para la población civil, con ejercicios que incluyeron uso de fusiles AK-47, drones, minas antitanques y yuntas de bueyes para bloqueo de carreteras.

El detonante más reciente fue una declaración del presidente Donald Trump el 2 de mayo en Palm Beach: «Estaremos tomando Cuba casi de inmediato. Cuba tiene problemas».

Díaz-Canel advirtió que Trump «eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes» y aseguró que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba».

Raúl Castro, por su parte, envió cartas al Ejército Central y al Ejército Oriental en abril llamando a «enfrentar con firmeza cualquier agresión enemiga».

La figura de Ortiz añade una capa de ironía al episodio: dos días antes de presidir la reunión del Consejo de Defensa, la secretaria del PCC en Granma acudió a un cordón espiritista en Bayamo para «alejar» las amenazas externas contra Cuba.

La distribución de la guía en Granma —provincia históricamente simbólica por ser cuna de la guerrilla castrista— se inscribe en la doctrina de «Guerra de Todo el Pueblo».

Esta doctrina se formalizó en 1980 y está regulada por la Ley No. 75 de la Defensa Nacional de 1994, que establece que cada ciudadano debe tener «un lugar, un medio y una forma» de enfrentar una agresión militar, una narrativa que el régimen ha utilizado históricamente para movilizar a la población y justificar el control político interno.

La propia guía resume la lógica del régimen: «Con el mismo afán y disciplina que nos hemos preparado para enfrentar eventos de desastres naturales debemos prepararnos para proteger la vida si el enemigo nos agrede militarmente».