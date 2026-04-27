Preparan en La Habana nueva sede del ISDi: El régimen se apura a "tapar" el derrumbe

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El régimen cubano se apura a "tapar" la terrible imagen que quedó tras los sucesivos derrumbes y el colapso final del emblemático inmueble que ocupaba el Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana (ISDi), y acelera acciones y propaganda en pro de la nueva sede que se construye para la escuela.

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, visitó este sábado la instalación en proceso constructivo, ubicada en la calle 1ra entre 32 y 34, en el municipio Playa, Miramar, según informó en FB la página del ISDi.

La visita se produce apenas seis semanas después de que la empresa estatal GEICONS procediera a la demolición total del histórico edificio donde se formaban los diseñadores del país en Centro Habana, un inmueble de 1860 que albergó la institución desde su fundación en 1984 y que el régimen dejó caer a pedazos durante años.

Acompañaron a Lazo el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, la gobernadora de La Habana Yanet Hernández Pérez, el viceministro Primero del Ministerio de Educación Superior Modesto Ricardo Gómez y la rectora de la Universidad de La Habana, Dra. Miriam Nicado García, entre otros cuadros del sistema, señaló la publicación.

El decano del ISDi, Dr. Sergio Luis Peña Martínez, explicó los avances del proceso de rehabilitación del inmueble y su área. Representantes de la empresa del Ministerio de la Construcción que ejecuta la obra informaron que los trabajos deben culminar en septiembre de 2026. Eso, si no sucede como con la mayoría de los proyectos constructivos "revolucionarios", que jamás están en fecha y, si lo están, dejan mucho que desear en su acabado.

La nueva sede se construye como respuesta al colapso total de la histórica sede de Belascoaín #710, entre Estrella y Maloja, cerrada en marzo de 2022 por un «complicado fallo arquitectónico». Desde entonces, el edificio sufrió una cadena de derrumbes: en julio de 2024 colapsó parte de su fachada interior, y el 24 de enero de 2025 una anciana de 78 años resultó hospitalizada tras un nuevo colapso parcial que generó unos 800 m³ de escombros.

Los derrumbes continuaron en diciembre de 2025 y en febrero de 2026, hasta que en marzo de este año la Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana oficializó la demolición total. El solar quedó convertido en escombros, lo cual generó temor entre los vecinos del entorno.

El abandono del edificio también estuvo marcado por saqueos sistemáticos. Entre septiembre y octubre de 2025, desaparecieron tesis de grado, archivos históricos, muebles y equipos del inmueble clausurado. El director de arte del ICAIC, Luis Lacosta, documentó cómo parte de esos documentos del ISDi aparecieron tirados como basura en el parque Carlos J. Finlay de La Habana. Las autoridades no emitieron declaraciones oficiales sobre los robos.

La publicación del ISDi en Facebook que anunció la visita de Lazo desató una oleada de comentarios críticos. «Es bueno para los estudiantes y profesores que tengan una nueva sede, pero quién respondió por toda la pérdida de bienes materiales de la otra instalación. Ahora de nuevo el país tiene que invertir y poner allí todo lo que de forma indolente se robaron», escribió un internauta.

Otro usuario fue más directo en su crítica al régimen: «Lo mismo de siempre. Son incapaces de conservar nada. Dejan que los edificios se caigan en pedazos, y luego se ponen a hacer politiquería con el presupuesto del Estado para hacer uno nuevo».

La nostalgia también afloró entre quienes conocieron el edificio original. «Aquel lugar tenía una magia desde que entrabas por la puerta, un toque especial, una historia que jamás se volverá a sentir», lamentó otro comentarista. Y un tercero resumió el sentir colectivo: «Es una pena que el edificio anterior por su valor histórico no hubiéramos sido capaces de no dejarlo morir y hoy no sea más que escombros y basura».

El ISDi, fundado en 1984 e integrado a la Universidad de La Habana, imparte las carreras de Diseño Industrial y Diseño de Comunicación Visual. Su sede histórica había sido restaurada entre 2005 y 2007, pero el deterioro posterior fue imparable bajo la gestión del régimen, que ahora exhibe la construcción de un nuevo local como logro, sin que nadie haya respondido por la pérdida del patrimonio ni por los bienes saqueados.