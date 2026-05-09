Cuba estrenó su primera “solinera” en Villa Clara. ¿Qué pueden cargar los ciudadanos allí?

El PDL Gomate prevé instalar construir otra solinera cerca del kilómetro 270 de la Autopista Nacional

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La primera "solinera" comunitaria de Villa Clara abrió sus puertas en el reparto Virginia de Santa Clara, donde los vecinos pueden cocinar, cargar teléfonos y recargar motorinas eléctricas de forma gratuita, en medio de una crisis energética que mantiene a la provincia con apagones de hasta 20 horas diarias.

La instalación, operada por el Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Gomate Servicios Técnicos y Comerciales, fue inaugurada el 5 de abril en la calle Prolongación de Marta Abreu, entre Silverio y Circunvalación, y funciona completamente al margen del Sistema Eléctrico Nacional, destacó este viernes un reportaje del periódico oficial Granma.

La instalación cuenta con 56 paneles solares, 30 kW de potencia fotovoltaica y 60 kW de almacenamiento en baterías, lo que le otorga autonomía total incluso durante huracanes o emergencias prolongadas.

Tiene capacidad simultánea para seis vehículos eléctricos y 26 tomas dobles que permiten conectar hasta 52 equipos de cocción al mismo tiempo, precisó la fuente.

Los vecinos pueden llevar sus propias ollas arroceras, ollas reina o eléctricas de presión y cocinar sin costo alguno, al igual que cargar teléfonos móviles y lámparas.

La carga de motorinas y triciclos eléctricos tendrá un precio aún por definir, con el propósito de recuperar la inversión y garantizar el salario del operador del área, explicó.

Alina Izquierdo García, vecina del reparto que cuida a dos niños pequeños y a su padre de 81 años, describió el impacto de la instalación.

"Esto ha sido una bendición para la comunidad. Usted sabe lo que es no tener la humareda que provoca encender el carbón dentro de mi casa, además de poder llegar del trabajo y cocinar varios platos a la vez. Vaya, esto no tiene precio", puntualizó.

"La mayoría de las personas hoy están cocinando con leña o carbón, que vale 2,000 pesos el saco y se acaba en unos días. Sin embargo, la mayoría de las familias tiene una olla arrocera o una eléctrica de presión, que pueden traer aquí y así resuelven su problema", analizó por su parte el director del PDL, Julio Ernesto Gomate Morales, de 29 años, al referirse a la lógica detrás del proyecto.

Las solineras son estaciones de servicio energético que funcionan con paneles solares, independientes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El término es un neologismo cubano que combina "solar" y "gasolinera", y surgió como respuesta descentralizada al colapso del sistema eléctrico estatal.

La instalación santaclareña fue construida en apenas nueve días desde el suelo raso y abre todos los días de ocho de la mañana a cinco de la tarde.

El reparto Virginia es uno de los circuitos que con mayor frecuencia se desconecta de la red eléctrica en Santa Clara, según testimonios de vecinos recogidos por el diario oficial.

Roberto Fuentes, otro residente de la zona, señaló que personas de otros repartos también acuden al lugar. "Aquí viene la gente del barrio a cocinar y a cargar sus equipos, e incluso llegan personas de otros lugares, como el reparto José Martí, a recibir los beneficios de esta obra", declaró.

Entre los planes del PDL Gomate figura la instalación de equipos de carga rápida y ultrarrápida, y la construcción de otra solinera cerca del kilómetro 270 de la Autopista Nacional, lo que ampliaría el alcance del servicio a nuevas comunidades.

El modelo se extiende a otras provincias. El 3 de mayo, el primer secretario del Partido Comunista en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, anunció la instalación de nueve solineras en esa provincia para que la población pueda cargar equipos e incluso cocinar.

La proliferación de estas estaciones refleja la profundidad de la crisis energética que atraviesa Cuba. El Sistema Eléctrico Nacional acumula ocho colapsos totales en 18 meses, al tiempo que distintos territorios padecen apagones de hasta 24 horas diarias.