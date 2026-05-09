Transformadores, baterías y propaganda: Díaz-Canel intenta vender optimismo en medio del colapso eléctrico en Cuba

El gobernante Miguel Díaz-Canel recorrió este viernes dos instalaciones del sector energético en La Habana, la fábrica de transformadores Latino y un sistema de almacenamiento en baterías en Cotorro, en una visita presentada por la Presidencia de Cuba como parte del programa estratégico para recuperar el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

En la fábrica Transformadores Latino, ubicada en el municipio de Boyeros, el mandatario dialogó con directivos del Ministerio de Energía y Minas y con los 143 trabajadores de la planta, 56 de ellos jóvenes.

La instalación, fundada en 1987, se propone producir 10,000 transformadores en 2026, 8,000 nuevos en La Habana y 2,000 recuperados en Villa Clara y Manzanillo, indicó la fuente.

Captura de Facebook/Presidencia Cuba

"Este año producimos 8,000 transformadores; cada uno está entre los 1,800 y 1,900 dólares. Nos cuesta hacerlo aquí, y la importación está en unos 3,000 dólares. O sea que por cada transformador que se hace estamos ahorrando alrededor de 1,500 o 1,200 dólares", explicó un directivo de la fábrica.

En 2025, la recuperación de transformadores en esa planta generó un ahorro de casi 20 millones de dólares al país, según el mismo directivo.

Posteriormente, el mandatario visitó el Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) de la subestación de Cotorro, construido con tecnología y asesoramiento de China, el cual se encuentra al 93 % de construcción.

Su puesta en servicio está prevista para la segunda mitad de junio. Otros tres parques similares avanzan en La Cujá (La Habana), Cueto (Holguín) y Bayamo-Granma, con 50 megavatios de capacidad cada uno.

Un directivo técnico aseguró que los cuatro sistemas aportarán en conjunto 200 megavatios que "permitirán la regulación completa de frecuencia del SEN con todo el programa del parque solar fotovoltaico de 2,000 megavatios".

La gira oficial se produce mientras el país atraviesa una de sus peores crisis energéticas. El déficit eléctrico en Cuba sigue empeorando y una usuaria de Mayabeque reportó, en uno de los comentarios a la publicación, que llevaba 34 horas consecutivas de apagón en su circuito.

La termoeléctrica Antonio Guiteras salió del servicio el 5 de mayo por su octava avería del año, y los apagones se dispararon tras esa salida.

A eso se suma la crisis de combustible. El propio Díaz-Canel admitió el 2 de mayo ante delegados de solidaridad internacional que el petróleo ruso se agotaba sin fecha de nuevo suministro.

"El petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba", subrayó.

La reacción ciudadana en redes sociales fue de escepticismo abierto. "El circo de gira por la capital, para eso sí hay combustible", escribió un usuario. Otro resumió la situación con ironía: "Es como ir a inspeccionar el sartén sin tener pescado".

Yoanka Rodriguez fue más directa: "Y por eso ya yo en mi circuito 3665 de Mayabeque llevo 34 horas de apagón. Dan pena ajena".

Este patrón de visitas presidenciales a instalaciones energéticas en medio de crisis no es nuevo. Díaz-Canel ya recorrió la Guiteras en septiembre de 2025, mientras el país permanecía a oscuras.

Antes había visitado termoeléctricas en Cienfuegos en agosto de 2025, siempre con el mismo resultado, promesas de recuperación sin soluciones estructurales a la vista.