Actriz cubana María Teresa Pina sobre José Martí y Fidel Castro: "Hay un abismo enorme"

La actriz cubana María Teresa Pina publicó un video en su página de Facebook en el que traza una comparación directa entre el pensamiento político de José Martí y el de Fidel Castro, y concluye que el abismo moral entre ambos es "enorme".

En el video, Pina argumenta que Martí concebía una nación radicalmente inclusiva: "Martí no condicionaba para nada al ser humano a la hora de hablar de la nación. Martí hablaba de una nación misericordiosa donde todos los hombres participaran de manera igual".

En contraste, la artista describe el modelo impuesto por Castro como una nación subordinada al pensamiento político: "Si tú estás conmigo, si tú piensas como yo pienso, tú eres parte de esta sociedad aceptada. Si no, tú no eres aceptado, tú eres rechazado, tú eres expulsado del país".

María Teresa identifica ahí la raíz de la fractura histórica: "Ahí empieza la primera dicotomía del pensamiento político de ambos hombres. Uno, pensando en el cubano integrado, en el cubano que forma parte del cambio en la sociedad, parte activa. Y el otro excluyendo, castigando, disminuyendo".

El video incluye el hashtag #libertadparalospresospolíticos, conectando la reflexión histórica con la crisis de derechos humanos que vive Cuba hoy, donde más de 1,000 presos políticos han sido documentados.

Este pronunciamiento se suma a un patrón de activismo vocal que Pina mantiene desde el exilio.

En enero de 2026, la actriz ya había denunciado públicamente que el régimen está "acabando con un pueblo de manera cínica y cruel", y describió el daño causado por décadas de represión como un "deterioro humano irreversible" que persiste incluso después de emigrar.

El contraste que traza Pina tiene respaldo histórico sólido. José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1892 bajo la divisa "Con todos y para el bien de todos" y definió la patria como "comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines".

Fidel Castro, por su parte, estableció en 1961 la máxima "Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada", que se convirtió en la directriz de exclusión cultural y política del régimen.

Pina salió de Cuba en 2017 hacia México junto a su pareja, el locutor Niro de la Rúa, y posteriormente se estableció en Florida.

Conocida por telenovelas como "El eco de las piedras", "A pesar de todo" y "El balcón de los helechos", retomó su carrera televisiva en Miami en noviembre de 2023 junto al actor Armando Tomey en la serie "Crimen en Miami".

"Cubano que se respete tiene que sentir un dolor y una ira con que estén matando a tu pueblo poquito a poco", afirmó Pina en enero, en una frase que resume el tono de su activismo y que resuena con fuerza en cada nueva intervención pública.