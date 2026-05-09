Actriz cubana María Teresa Pina sobre José Martí y Fidel Castro: "Hay un abismo enorme"

La actriz cubana María Teresa Pina publicó un video en su página de Facebook en el que traza una comparación directa entre el pensamiento político de José Martí y el de Fidel Castro, y concluye que el abismo moral entre ambos es "enorme".
En el video, Pina argumenta que Martí concebía una nación radicalmente inclusiva: "Martí no condicionaba para nada al ser humano a la hora de hablar de la nación. Martí hablaba de una nación misericordiosa donde todos los hombres participaran de manera igual".
En contraste, la artista describe el modelo impuesto por Castro como una nación subordinada al pensamiento político: "Si tú estás conmigo, si tú piensas como yo pienso, tú eres parte de esta sociedad aceptada. Si no, tú no eres aceptado, tú eres rechazado, tú eres expulsado del país".
María Teresa identifica ahí la raíz de la fractura histórica: "Ahí empieza la primera dicotomía del pensamiento político de ambos hombres. Uno, pensando en el cubano integrado, en el cubano que forma parte del cambio en la sociedad, parte activa. Y el otro excluyendo, castigando, disminuyendo".
El video incluye el hashtag #libertadparalospresospolíticos, conectando la reflexión histórica con la crisis de derechos humanos que vive Cuba hoy, donde más de 1,000 presos políticos han sido documentados.
Este pronunciamiento se suma a un patrón de activismo vocal que Pina mantiene desde el exilio.
En enero de 2026, la actriz ya había denunciado públicamente que el régimen está "acabando con un pueblo de manera cínica y cruel", y describió el daño causado por décadas de represión como un "deterioro humano irreversible" que persiste incluso después de emigrar.
El contraste que traza Pina tiene respaldo histórico sólido. José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1892 bajo la divisa "Con todos y para el bien de todos" y definió la patria como "comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines".
Fidel Castro, por su parte, estableció en 1961 la máxima "Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada", que se convirtió en la directriz de exclusión cultural y política del régimen.
Pina salió de Cuba en 2017 hacia México junto a su pareja, el locutor Niro de la Rúa, y posteriormente se estableció en Florida.
Conocida por telenovelas como "El eco de las piedras", "A pesar de todo" y "El balcón de los helechos", retomó su carrera televisiva en Miami en noviembre de 2023 junto al actor Armando Tomey en la serie "Crimen en Miami".
"Cubano que se respete tiene que sentir un dolor y una ira con que estén matando a tu pueblo poquito a poco", afirmó Pina en enero, en una frase que resume el tono de su activismo y que resuena con fuerza en cada nueva intervención pública.
Preguntas Frecuentes sobre el Activismo de María Teresa Pina y la Situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la comparación que hace María Teresa Pina entre José Martí y Fidel Castro?
María Teresa Pina señala un abismo moral enorme entre José Martí y Fidel Castro. Según Pina, Martí defendía una nación inclusiva y misericordiosa, mientras que Castro imponía un modelo de exclusión política y social, aceptando solo a aquellos que compartían su pensamiento.
¿Qué postura mantiene María Teresa Pina respecto al régimen cubano?
María Teresa Pina es crítica del régimen cubano, calificándolo de cínico y cruel. Ella denuncia un proceso sistemático de destrucción humana, social y cultural en Cuba, y ha manifestado su preocupación por el deterioro que sufre el pueblo cubano debido a décadas de represión.
¿Cómo conecta María Teresa Pina su activismo con la situación actual de los presos políticos en Cuba?
Pina utiliza su plataforma para exigir la liberación de los presos políticos en Cuba. Su activismo incluye el uso de hashtags como #libertadparalospresospolíticos, destacando la crisis de derechos humanos que enfrenta el país, donde más de 1,000 presos políticos han sido documentados.
¿Qué otros artistas han alzado su voz en apoyo a la libertad en Cuba?
Artistas como Willy Chirino, Amaury Gutiérrez y Emilio Estefan han exigido cambios políticos en Cuba. También el artista Diango Hernández ha pedido libertad para Cuba, sumándose a una creciente lista de figuras que denuncian el régimen y apoyan la liberación de presos políticos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.