Otro cubano llega a MLB: Franco Alemán impresiona en su estreno con los Guardians

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El lanzador derecho cubano Franco Alemán debutó este domingo en las Grandes Ligas con los Cleveland Guardians, en el Día de las Madres, y lo hizo de manera sobresaliente: dos innings sin carreras permitidas, un ponche y velocidad máxima de 99 mph ante los Minnesota Twins en Progressive Field.

Con este debut, Alemán se convierte en el jugador nacido en Cuba número 405 en llegar a MLB en toda la historia, incluyendo las Ligas Negras, según reportó el periodista especializado Francys Romero.

El llamado a las mayores llegó el viernes 8 de mayo, cuando los Guardians lo promovieron desde Triple-A Columbus Clippers. Para abrir espacio en el roster, el equipo designó para asignación al relevista Connor Brogdon, a quien el mánager Stephen Vogt agradeció públicamente por su aporte durante el inicio de temporada.

Vogt no ocultó su entusiasmo con la llegada del cubano: «Ha tardado mucho en llegar Franco Alemán aquí, y hoy es el día», declaró. «Estamos muy emocionados con Franco y la forma en que ha estado lanzando en Triple-A», añadió.

El ascenso llegó tras una temporada 2026 dominante en Triple-A: en 12 innings lanzados, Alemán acumuló una efectividad de 0.00, 18 ponches y apenas cuatro bases por bolas, con velocidad máxima de 97-98 mph antes del llamado.

Nacido el 26 de junio de 2000 en Yaguajay, provincia de Sancti Spíritus, Alemán llegó a Estados Unidos a los 11 años y se formó en Tampa, Florida, donde asistió a Alonso High School y fue selección All-State. Pasó por varias universidades antes de llegar a los Gators de Florida, desde donde fue seleccionado por los entonces Cleveland Indians en la ronda 10 del Draft MLB 2021, firmando por $175,000 dólares.

Su camino hacia las mayores estuvo marcado por obstáculos físicos: sufrió una distensión del músculo dorsal ancho en 2024 y una cirugía de hernia en 2025, lo que retrasó considerablemente su llegada al máximo nivel. Pese a ello, en 2024 registró una efectividad de 1.99 en 22.2 innings con 34 ponches en Columbus, y en noviembre de ese año fue agregado al roster de 40 jugadores para protegerlo del Draft de Regla 5, señal clara de la confianza del equipo en él.

Alemán mide 1.98 metros y su arsenal se basa en un sinker de entre 94 y 99 mph acompañado de un slider efectivo, combinación que lo ubicaba como el prospecto número 29 del sistema de Cleveland al momento del llamado.

Los Guardians han apostado sistemáticamente por talento cubano: además de Alemán, firmaron a Loidel Amaya y Karell Naranjo en enero de 2026, y cuentan con el lanzador zurdo Miguel Flores en su sistema.