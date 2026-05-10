Yarisleidis Cirilo gana plata en Hungría y confirma su gran momento internacional

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La estelar deportista cubana Yarisleidis Cirilo conquistó este domingo la medalla de plata en la prueba de C1-200 metros —considerada la prueba reina del canotaje de velocidad— en la Copa del Mundo celebrada en Szeged, Hungría, con un tiempo de 44.19 segundos.

De acuerdo con el sitio JIT, la canoísta guantanamera fue superada únicamente por la ucraniana Liudmyla Luzan, quien se llevó el oro con un crono de 43.23 segundos. El podio lo completó otra representante ucraniana, Iryna Fedoriv, con 44.35 segundos.

La jornada tuvo un doble significado personal para Cirilo: celebraba su cumpleaños número 24 y coincidía con el Día de las Madres en Cuba, convirtiendo la medalla en un regalo simbólico para su madre, Yaritza Dubois, y para todas las madres de la isla.

El resultado se suma al obtenido el día anterior, cuando Cirilo y su compañera Yinnolis Franchesca López se coronaron campeonas en la canoa doble a 200 metros, su primer gran resultado como dupla en la élite internacional.

En esa final del sábado, la pareja cubana registró 41.53 segundos y relegó a las tripulaciones de China —plata con 41.67 segundos— y Uzbekistán —bronce con 42.04 segundos—, confirmando el ascenso competitivo de Cuba en el escenario mundial del canotaje de velocidad.

Cirilo llega a este momento con un palmarés de élite que respalda su condición de figura dominante en la disciplina. La cubana ganó el bronce olímpico en París 2024 en la misma prueba de C1-200 metros, convirtiéndose en la primera mujer cubana en lograr una medalla olímpica en canotaje sprint.

Antes de París, Cirilo se proclamó campeona mundial absoluta en Duisburgo 2023 y ganó el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago ese mismo año. En julio de 2025, volvió a lo más alto del podio en el Mundial Sub-23 celebrado en Montemor-o-Velho, Portugal, siendo la única competidora en bajar de los 48 segundos.

En Szeged, Cirilo tiene además un historial especialmente positivo: ya había subido al podio en ediciones anteriores, incluyendo una plata en la Copa Mundial de canotaje de 2021 en la misma ciudad húngara.

La Copa del Mundo de Szeged 2026, celebrada del ocho al 10 de mayo, es la primera parada del circuito de la temporada y otorga puntos para la clasificación y el ranking de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Cirilo y López también participaron el viernes en el C2-500 metros, avanzando a semifinales con un tiempo de 2:00.54 minutos, lo que evidencia la amplitud de su preparación para el nuevo ciclo olímpico.

Ambas atletas estarán presentes en la segunda parada del circuito, con sede en Brandenburgo, Alemania, del 14 al 17 de mayo.