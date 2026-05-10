Sale la flotilla con paneles solares hacia Cuba desde Barcelona mientras la izquierda española mira hacia otro lado en materia de derechos humanos

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El velero Astral de la ONG Open Arms zarpó este domingo desde el puerto de Barcelona con rumbo a La Habana, cargado con equipos fotovoltaicos destinados al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en una misión denominada «Rumbo a Cuba» que también transporta medicamentos y alimentos.

La iniciativa está liderada por Open Arms y la Cooperativa Ecooo Revolución Solar, con el respaldo explícito de más de 20 organizaciones sociales y políticas, entre ellas Podemos, Izquierda Unida, Compromís, Comuns, Bildu y Ecologistas en Acción. Ninguna de estas organizaciones ha mencionado públicamente que Cuba registra 1.250 presos políticos —cifra récord histórico según Prisoners Defenders en marzo de 2026—, incluyendo 31 menores detenidos.

El director de Open Arms, Óscar Camps, justificó la misión como un gesto de reciprocidad hacia las brigadas médicas cubanas, a las que describió como «profesionales que forman parte de una tradición sostenida de solidaridad internacional, presente en escenarios de gran exigencia y con una continuidad que no depende del foco mediático».

Camps añadió que «ha llegado el momento de corresponder» y de «devolver una parte de esa solidaridad allí donde podamos aportar», sin hacer referencia alguna a la represión política que vive la isla ni a los manifestantes del 11J aún encarcelados.

El barco hará escala en Valencia el 13 de mayo, en Málaga el 19, en Cádiz el 22 y en Las Palmas de Gran Canaria el 28, antes de cruzar el Atlántico. En cada parada subirán figuras del mundo de la cultura, representantes públicos e influencers para «sensibilizar» sobre la causa. La misión abarcará alrededor de un mes de navegación.

La campaña de recaudación había reunido 63.609 euros de un objetivo de 100.000 —un 64%— con 1.031 donantes al 4 de mayo.

La flotilla «Rumbo a Cuba» no es un hecho aislado. En marzo, la embarcación «Nuestra América» —bautizada «Granma 2.0»— llegó al puerto de La Habana desde México con 14 toneladas de ayuda humanitaria y 73 paneles solares, con la participación de Pablo Iglesias. Díaz-Canel celebró esa llegada en redes sociales mientras el país sufría apagones de hasta 20 horas diarias.

Iglesias relativizó la crisis cubana desde un hotel de lujo en La Habana, lo que generó protestas del exilio cubano frente a la sede de Podemos en Madrid. Exiliados cubanos se plantaron frente a Podemos el 31 de marzo leyendo sentencias de presos del 11J y acusando al líder de Podemos de minimizar la crisis política.

El colapso eléctrico que estas flotillas pretenden paliar tiene raíces estructurales en décadas de mala gestión del régimen, no en el embargo estadounidense: el 76% de la generación eléctrica depende de derivados del petróleo importado, nueve de las 16 unidades termoeléctricas estaban fuera de servicio en marzo de 2026, y recuperar el sistema requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó 366 acciones represivas solo en abril de 2026, y el indulto de Semana Santa del régimen excluyó explícitamente a presos políticos, opositores y manifestantes del 11J. Camps, en cambio, se limitó a declarar que espera «entregar personalmente todo el material fotovoltaico para poder garantizar, que como mínimo, el departamento de cuidados intensivos del hospital pueda atender a los neonatos y a la población vulnerable que necesita asistencia sanitaria».