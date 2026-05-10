Matan a un hombre en Santiago de Cuba en asalto para robarle su triciclo eléctrico

Un amolador de cuchillos fue asesinado en Santiago de Cuba, para robarle su triciclo eléctrico

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Ramón Orlando Martínez, un amolador de cuchillos muy querido en el barrio de Marimón, en el Distrito José Martí de Santiago de Cuba, perdió la vida tras ser apuñalado en la noche de este sábado, durante un asalto perpetrado para robarle su triciclo eléctrico, denunció su hija.

El crimen ocurrió en la Avenida Las Américas, una de las vías principales de la ciudad, donde la víctima quedó tendida y falleció «sin que nadie pudiera salvarle la vida», debido a la gravedad de las heridas, reportó en su página en Facebook el comunicador Yosmany Mayeta Labrada, que fue contactado por la familia de Martínez.

«Mi padre fue brutalmente apuñalado, todo por robarle un tricitaxi eléctrico», escribió la hija, quien pidió ayuda urgente para localizar el vehículo y dar con el o los responsables del hecho.

«No tengo muchas fuerzas para escribir, por favor ayúdenme a publicar para coger al asesino», suplicó.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Martínez, «un hombre muy conocido y querido en el barrio de Marimón», recorría las calles del vecindario con su triciclo, que usaba como medio de transporte y para ganarse la vida afilando cuchillos, oficio con el que durante años se ganó el respeto y el cariño de los vecinos.

Mayeta publicó fotos del triciclo robado, que es de color azul, con estructura metálica y características particulares que pueden facilitar su identificación. La familia de Martínez sospecha que el vehículo podría estar en un lugar cerca del barrio, señaló el comunicador.

Los familiares pidieron la máxima difusión para capturar a los autores del asesinato y recuperar el triciclo, por lo que solicitan a quien haya visto el vehículo o tenga información sobre su paradero, lo comunique de inmediato. Ellos «consideran que encontrarlo puede ser clave para esclarecer este crimen», añadió Mayeta.

«Una vez más, la violencia golpea a una familia trabajadora en Santiago de Cuba, dejando dolor, indignación y el reclamo de justicia de todo un barrio que hoy llora a uno de los suyos», concluyó el comunicador.

El crimen que truncó la vida de Ramón Orlando Martínez, un hombre honesto y trabajador, ha enlutado a su familia y conmocionado a amigos, vecinos y residentes en el barrio. Cientos de personas han reaccionado a la publicación y expresado su profundo pesar por el trágico suceso, además de exigir a las autoridades que se capture cuanto antes a los responsables y se haga justicia.

«Hoy me duele escribir estas palabras. Ramón no era solo el hombre del bicitaxi para nosotros… era alguien cercano, alguien que con su humildad, su nobleza y su forma de ser se ganó nuestro cariño y respeto», manifestó Ibrahin Zambrano, en un conmovedor texto a la memoria del fallecido.

«Ramón era un hombre humilde, trabajador, cristiano y querido por todos en Marimón. De esas personas sencillas que hacen el bien sin hacer ruido y dejan huellas bonitas en la vida de los demás. Duele muchísimo saber la manera tan cruel en que le arrebataron la vida. Hoy el barrio está triste, y quienes tuvimos la dicha de conocerlo sentimos un vacío enorme», confesó Zambrano.

Al igual que él, numerosas personas lamentaron la pérdida y deploraron el crimen, que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia desmedida en Cuba.

Lamentablemente, este no es un caso aislado. El pasado 15 de abril, Adonis Fuentes González fue asesinado en Cienfuegos en circunstancias casi idénticas: los agresores lo atacaron con armas blancas cuando iba a estacionar su triciclo eléctrico y robaron la batería y el cargador.

A inicios de este mes, en San Miguel del Padrón, La Habana, la policía detuvo a un sospechoso por el robo de otro triciclo eléctrico, recuperado gracias a que el dueño lo reconoció en un anuncio de venta en Facebook, patrón que se repite en este tipo de delitos.

La violencia en Santiago de Cuba se ha intensificado en las últimas semanas. La anterior, se conoció que un campesino fue asesinado en el municipio de Segundo Frente, para robarle sus bueyes; mientras que un joven de 23 años perdió la vida en un ataque con arma blanca en San Luis, también en la provincia oriental.

El robo de triciclos eléctricos se ha convertido en un fenómeno extendido en toda Cuba, impulsado por la severa crisis económica y energética que ha disparado el valor de estos vehículos. Sus propietarios, en su mayoría trabajadores humildes que dependen de ellos para sobrevivir, se han convertido en blancos prioritarios de la delincuencia.

En un contexto de creciente inseguridad debido a la escalada delictiva y de la violencia en las localidades cubanas, las familias de las víctimas recurren sistemáticamente a las redes sociales para denunciar los crímenes y pedir la colaboración ciudadana.

El gobierno cubano no publica estadísticas oficiales de criminalidad. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana -una organización independiente- registró 2,833 delitos verificados en Cuba durante 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, con los robos como el delito más frecuente: 1,536 casos, un incremento del 479% desde 2023.

Santiago de Cuba fue la cuarta provincia más afectada, con 323 casos documentados en medio de una oleada de crímenes que no da señales de detenerse.