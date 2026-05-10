«Hasta que me boten»: Padura reafirma su decisión de seguir viviendo en Cuba

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Leonardo Padura volvió a dejar claro que no piensa abandonar Cuba, pese al deterioro económico y social que golpea a la isla. «Estaré aquí hasta que me boten», afirmó el reconocido escritor cubano en una entrevista publicada este domingo por el diario peruano La República, durante la presentación en Lima de su más reciente novela, «Morir en la arena».

La frase, tomada de su libro de ensayos Ir a La Habana (Tusquets, 2024), resume la relación compleja y profundamente emocional que el autor mantiene con el país donde nació y al que continúa aferrado en medio de apagones, escasez y una creciente ola migratoria.

Padura explicó que quedarse en Cuba no responde a razones políticas, sino a una necesidad vital y literaria. «La vida cubana, las preocupaciones, las esperanzas, los desencantos, las frustraciones, las alegrías de la gente son lo que me nutren como escritor», confesó.

«Mis personajes hablan en cubano. Yo escribo en habanero», añadió el creador del detective Mario Conde, uno de los personajes más emblemáticos de la literatura contemporánea en español.

El escritor reconoció que después de la pandemia comprobó que podía trabajar desde España o México, pero insistió en que vivir en Cuba sigue teniendo para él «un sentido de pertenencia» indispensable para su obra.

En una isla marcada por el éxodo masivo de los últimos años, Padura hizo además una distinción entre quienes emigran por decisión personal y quienes se ven obligados a hacerlo para sobrevivir.

«Hay gente que prefiere hacerlo y hay gente que se ve obligada a hacerlo, que son dos cosas diferentes», señaló. Para un escritor cubano, agregó, el exilio forzado resulta «antinatural».

Las declaraciones llegan apenas días después de que el autor alertara en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que Cuba atraviesa un «punto límite de catástrofe» y enfrenta el riesgo de una crisis humanitaria.

«Allí debe haber cambios, no porque lo diga Trump, sino porque los cubanos necesitamos cambios sociales, políticos y económicos de todo tipo», expresó entonces.

Para ilustrar la magnitud de la crisis, Padura puso un ejemplo que golpea directamente la realidad cotidiana de millones de cubanos: «Mi madre tiene una jubilación de 1,500 pesos cubanos y 30 huevos cuestan 3,000».

En la entrevista con La República, el novelista también habló sobre el erotismo y el deseo como refugio frente a la dureza de la vida en Cuba, uno de los ejes centrales de «Morir en la arena».

«En el caso cubano, el sexo ha sido una válvula de escape para la vida cotidiana de las personas», afirmó.

Padura recordó además una escena que lo marcó durante los largos apagones que sufren muchas zonas del país, donde la electricidad puede faltar hasta 16 horas diarias. Contó que vio a un grupo de mujeres, de entre cuarenta y sesenta años, vestirse de blanco, maquillarse y cantar juntas en medio de la oscuridad.

«Eso se llama sed de belleza», dijo. «La gente tiene sed de belleza incluso en los momentos más difíciles».

El escritor reconoció que él mismo tuvo que invertir unos 4,000 dólares en paneles solares para soportar los apagones en su vivienda del barrio habanero de Mantilla, aunque admitió que la mayoría de los cubanos no tiene acceso a ese tipo de soluciones.

A pesar de su prestigio internacional, Padura continúa prácticamente silenciado por el aparato cultural oficial cubano. Sus libros no se publican en la isla ni suelen mencionarse en los medios estatales, aunque sus novelas circulan ampliamente entre los lectores cubanos en copias digitales y ediciones piratas.

Publicada en agosto de 2025, «Morir en la arena» es definida por el propio autor como su novela más triste. Inspirada en un caso real de parricidio, la obra recorre más de tres décadas de historia cubana atravesadas por la guerra de Angola, la amistad, el amor, las pérdidas y el desgaste de una sociedad sumida en una crisis cada vez más profunda.