Fallece Nieves Nivis, «La Torbellino» de Para Bailar, tras años de enfermedad y abandono institucional

Nieves María Torres Scull, conocida artísticamente como «Nieves Nivis, La Torbellino», falleció en la tarde de este viernes 8 de mayo en el hospital La Dependiente de La Habana, tras una larga y penosa enfermedad.

Su cuerpo fue velado en la Funeraria de Santa Catalina, en La Víbora, municipio 10 de Octubre.

La noticia fue dada a conocer por el comunicador y director artístico Ángel Ernesto García Brito, quien la acompañó en sus últimos años y dirigió un mensaje público al Ministerio de Cultura, el ICRT, Cubavisión y otras instituciones culturales cubanas, denunciando el abandono al que fue sometida.

Nieves Nivis era recordada por millones de cubanos como la segunda pareja ganadora del popular concurso televisivo Para Bailar, junto a su compañero Alfredo.

Captura de Facebook

Ambos pertenecían al grupo de danza de la Universidad de La Habana y ganaron la competencia en 1979, en una final que tuvo que trasladarse al estadio Juan Abrantes porque los estudios de televisión resultaron insuficientes para el público.

El programa, que se transmitía los domingos a las dos de la tarde por el Canal 6 de la televisión cubana, «paralizaba al país», según recordó la propia artista en una entrevista.

«El programa rompió esquemas y no imitó a ninguno foráneo», afirmó Nieves sobre aquella experiencia que marcó su decisión de dedicarse «por entero al baile».

Su carrera fue, sin embargo, mucho más extensa que ese reconocimiento televisivo.

Fue Primera Bailarina del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, Licenciada en Cultura Física, maestra de los Camilitos, cantante de la Empresa EPCME Adolfo Guzmán y narradora oral escénica formada por Mayra Navarro.

Recibió la Medalla Raúl Gómez García por su incansable labor cultural y sus miles de acciones comunitarias gratuitas.

Su muerte estuvo marcada por una doble tragedia. Meses antes de fallecer, perdió a su hijo, quien padecía una enfermedad desde niño.

Sus allegados decidieron ocultarle la noticia para proteger su salud. «Perdió a su hijo justo unos meses antes y no pudo en vida conocer de esto por mantenerle su salud hasta donde pudiera», escribió García Brito.

En un video publicado en Facebook poco antes de morir, la propia Nieves había informado a sus seguidores sobre su estado: «Los males han ido bajando muchísimo, muchísimo, muchísimo.

Ando con andador. Y mi hijo está en una institución excelente, de cura y de monjas que son muy preocupados por los muchachos».

Durante sus últimos años, un pequeño grupo de amigos y seguidores se organizó en un chat de WhatsApp llamado «Por Nuestra Nieves» para proveerle alimentos, medicamentos, ingresos y compañía, supliendo lo que las instituciones culturales cubanas nunca ofrecieron.

García Brito denunció públicamente ese abandono y no descartó que la muerte pudiera haberse adelantado por negligencia hospitalaria.

«Del maltrato por parte del turno de enfermeras de hoy en ese hospital, empezando por quien estaba a cargo allí, hablamos en otro momento, espero que además de su gravedad no se haya adelantado su despedida por negligencia», escribió.

El caso de Nieves Nivis se inscribe en un patrón que se repite con dolorosa frecuencia en Cuba.

El actor Jorge Losada falleció el 5 de abril en condiciones de desamparo institucional, y Samuel Claxton murió en mayo de 2025 sin insumos médicos básicos. En todos estos casos, fueron redes ciudadanas —no el Estado— quienes sostuvieron a los artistas en sus últimas horas.

El desamparo hacia quienes dedicaron su vida al proyecto cultural de la revolución cubana ha generado una indignación creciente entre artistas e intelectuales de la Isla.

Colegas de Samuel Claxton también alzaron la voz en su momento, sin que las instituciones respondieran con cambios concretos.

«Las instituciones que debieron preocuparse y no lo hicieron, les digo que cuiden un poco más a las personas que entregaron todo, no las dejen solas cuando más ellos necesitan de los que representa», escribió García Brito. Y cerró con una frase que resume la ironía de la fecha: «Se fue el día del Son, ella que tanto lo defendió».