Parlamentarios europeos presentarán resolución para poner fin a los acuerdos de la UE con Cuba

El eurodiputado español Hermann Tertsch anunció este lunes que su grupo presentará una resolución en el próximo Pleno del Parlamento Europeo para suspender de forma inmediata los acuerdos que la Unión Europea mantiene con Cuba.

Tertsch, del grupo Patriots for Europe —al que pertenece el partido español Vox—, se refirió a la iniciativa en un vídeo difundido en su cuenta de X acompañado del mensaje «¡Viva Cuba libre! ¡Y muy pronto!»

«La situación del pueblo cubano bajo la dictadura comunista se hace ya del todo insufrible. Sabemos que está en marcha un proceso para que esta dictadura acabe y acabe muy pronto», declaró Tertsch en el vídeo.

Y añadió: «Por eso no podemos permitir esta vergüenza absoluta de que Europa sea los últimos apoyos que tenga esta tiranía que lleva 67 años torturando al pueblo cubano y envenenando toda Iberoamérica con su mensaje de odio, violencia y miseria».

El eurodiputado fue explícito sobre el objetivo de la iniciativa: «Patriots, por iniciativa de Vox, va a presentar una resolución en el Parlamento Europeo, en el próximo Pleno, para que se suspendan inmediatamente los acuerdos que hay con Cuba, que permiten esa inaudita y vergonzosa financiación europea al Partido Comunista y a sus órganos represores».

La resolución no se limita a la suspensión de los acuerdos. Tertsch exigió también «medidas concretas, activas, contra el régimen, contra los responsables de todos los crímenes», la «liberación inmediata de todos los presos políticos en Cuba» y pasos inmediatos hacia una transición democrática.

El eurodiputado señaló además el papel de Estados Unidos como aliado indispensable en ese proceso: «Con ayuda también de nuestros aliados, de Estados Unidos, que han sido de capital importancia en Venezuela y que tienen que serlo también en Cuba para dar estos pasos y crear una sociedad libre y democrática allí donde no ha habido más que horror y tinieblas, dolor y asesinatos durante los últimos 67 años».

La iniciativa llega en un momento de presión creciente sobre el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la UE y Cuba, firmado en 2016 y en vigor desde 2017, que canaliza decenas de millones de euros anuales y ha sido denunciado por beneficiar a entidades estatales cubanas en lugar de a la sociedad civil independiente.

En enero, el Parlamento Europeo ya había aprobado una enmienda con 331 votos a favor y 241 en contra para suspender la cooperación con Cuba, citando la presencia de más de 1,076 combatientes cubanos en Ucrania y el uso de fondos europeos en estructuras represivas. En marzo, eurodiputados del grupo ECR exigieron el fin del financiamiento europeo al régimen.

La sociedad civil cubana ha sido determinante en este proceso. En abril de 2026, las activistas Carolina Barrero y Amelia Calzadilla, de Ciudadanía y Libertad, confirmaron que la UE había iniciado un proceso de revisión interno del ADPC tras reunirse con el vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons. Calzadilla describió esas reuniones como «muy optimistas».

El pasado 5 de mayo, el líder opositor José Daniel Ferrer, desterrado de Cuba en octubre de 2025 tras una huelga de hambre en prisión, compareció ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y describió a Cuba como en «la peor crisis de su historia moderna». Al día siguiente, calificó el acuerdo UE-Cuba como «una aspirina para un cáncer terrible».

La presión parlamentaria sobre el ADPC se remonta a las protestas del 11 de julio de 2021, cuando el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena con 426 votos a favor. En septiembre de 2024, una nueva resolución obtuvo 447 votos a favor, condenando las detenciones arbitrarias y citando más de 1,377 presos políticos en la Isla.