Rigoberto Ferrera, «El látigo de comunales», sigue denunciando la basura y su quema en calles de La Habana

El actor y humorista cubano Rigoberto Ferrera, en su saga de denuncias firmadas como «El látigo de comunales», volvió a encender las redes este sábado con un nuevo video donde muestra, con su sarcasmo de siempre, columnas de humo saliendo de la quema de basura en el parque «La Pera» en el municipio Plaza de la Revolución, a las seis de la tarde.

El clip dura apenas 15 segundos, pero dice más que cualquier informe oficial: «Pues eso, ahora mismo [...] aquí quemando la basura», describe Ferrera mientras la cámara registra el humo y las llamas que amenazan también los contenedores plásticos de recogida de desechos.

El texto del post no tiene desperdicio: «A las 6pm estaba sucediendo esto en el parque La Pera alias 'Principado de Asturias'. Diga ¡NO! a la contaminación... de todo tipo. Compártelo. Te quiero. Atte. El látigo de comunales». Irónico, afectuoso y demoledor, como siempre.

La escena no sorprende a nadie que viva en La Habana. La crisis de basura lleva meses sin solución: la capital genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos diarios de desechos, pero solo cuenta con 10,000 contenedores cuando necesitaría entre 20,000 y 30,000, y en febrero apenas 44 de los 106 camiones recolectores estaban operativos por falta de diésel.

Ante el colapso, la solución más «revolucionaria» ha sido prenderle fuego a todo. Vecinos acusaron a Comunales de quemar desechos en sus propias instalaciones en Regla y Diez de Octubre. Días después, se denunció otra quema en el Parque Metropolitano, a 50 metros de un hospital, en un barrio lleno de ancianos y niños. Y el vertedero «El Bote», en 100 y Boyeros, arde con frecuencia cubriendo barrios enteros con humo tóxico durante semanas.

Los comentarios al video son un termómetro del humor negro cubano. «Eso es un programa revolucionario, después de dos días de reuniones en el palacio de "conversiones" se llegó unánimemente a ese acuerdo», ironiza uno. Otro recuerda que «Bruno [Rodríguez Parrilla] dice que la basura en Cuba es diferente». Un tercero remata: «Dicen que van a quitar al "ministro" de Comunales. Total, ya no hace falta».

Pero no todo es carcajada. Un comentarista resume la disyuntiva macabra: «No sabemos qué es lo peor, si dejar los desechos y que pululen roedores e insectos y se conviertan en epidemias, o quemarlos y respirar tóxicos. Entre la espada y la pared. Esperando "soluciones divinas"». Otro vecino lo dice sin rodeos: «Abres las ventanas y no puedes respirar aire sano, porque es humo y peste a quemado».

La basura acumulada, además, actúa como criadero de mosquitos Aedes, transmisores de dengue y chikungunya. El régimen reconoció una epidemia en 2025 y luego dejó de publicar datos. Lanzó una «cruzada» de limpieza en diciembre de ese año, con el presidente Miguel Díaz-Canel recogiendo basura para las cámaras. Pura propaganda y el problema, como la basura, creciendo.

No es la primera vez que Ferrera apunta su cámara a este desastre. El 25 de abril publicó otro video irónico frente a una pila de desechos en Perfecto Lacoste: «Se están recogiendo firmas aquí para que recojan la basura. Por una ciudad mejor». La crisis, mientras tanto, desborda también Matanzas y otras provincias.

Un comentarista le advirtió a Ferrera, entre la broma y la preocupación genuina: «Compa, páguese un guardaespaldas, que Comunales te va a ajusticiar». Otro, con la resignación que dan 67 años de dictadura, dejó escrito: «Es bueno filmarlo, por si algún día llega el capitalismo, vean las nuevas generaciones una de las conquistas de la revolución».